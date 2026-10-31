¿Qué es la terapia neuromedular y cómo puede evitar una cirugía?: En Blu Jeans 31 de octubre de 2026

Actualizado: 31 de oct, 2026
El programa del sábado, 17 de octubre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de Julia Hill, la mujer que vivió en el cielo, y además contó con las siguientes secciones:
- En Reconstruyendo País, se presentó Dulce Pecado, un emprendimiento santandereano de fresas con crema que nació con una inversión de un millón de pesos y que hoy cuenta con varias sedes en Bucaramanga, su área metropolitana y Barrancabermeja.
- En Un Columnista nos Contó, se reflexionó sobre el poder de la sonrisa y sus posibles efectos en el estado de ánimo, la recuperación frente al estrés y las relaciones sociales. La invitación fue a valorar esos pequeños gestos de alegría, incluso en medio de momentos difíciles.
- En Les Tengo Una Historia, se recordaron algunos datos poco conocidos de Edgar Allan Poe, desde su infancia marcada por la pérdida y su paso por el Ejército hasta el origen de algunas de sus obras más famosas y el misterio que todavía rodea su muerte.
- En Cine Zona, se habló del caso de una joven australiana que aseguró haber escapado de un intento de secuestro en París y que relacionó su experiencia con la película Búsqueda Implacable. La historia sirvió para conversar sobre precauciones y redes de seguridad al viajar solo.
- En el Tema Central, el doctor Pedro Cristancho, médico cirujano y especialista en medicina alternativa, explicó en qué consiste la llamada terapia neuromedular, un procedimiento ambulatorio con agujas y un electroacupuntor que asegura utilizar para tratar dolores y molestias de columna.
- En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a la salud visual, con la ayuda de Nury Herrera, directora cientifica y optometra de GMO Colombia.
Escuche el programa completo aquí: