¿Qué es la terapia neuromedular y cómo puede evitar una cirugía?: En Blu Jeans 31 de octubre de 2026

El programa del sábado, 17 de octubre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de Julia Hill, la mujer que vivió en el cielo, y además contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País , se presentó Dulce Pecado, un emprendimiento santandereano de fresas con crema que nació con una inversión de un millón de pesos y que hoy cuenta con varias sedes en Bucaramanga, su área metropolitana y Barrancabermeja.

, se presentó Dulce Pecado, un emprendimiento santandereano de fresas con crema que nació con una inversión de un millón de pesos y que hoy cuenta con varias sedes en Bucaramanga, su área metropolitana y Barrancabermeja. En Un Columnista nos Contó, se reflexionó sobre el poder de la sonrisa y sus posibles efectos en el estado de ánimo, la recuperación frente al estrés y las relaciones sociales. La invitación fue a valorar esos pequeños gestos de alegría, incluso en medio de momentos difíciles.

se reflexionó sobre el poder de la sonrisa y sus posibles efectos en el estado de ánimo, la recuperación frente al estrés y las relaciones sociales. La invitación fue a valorar esos pequeños gestos de alegría, incluso en medio de momentos difíciles. En Les Tengo Una Historia, se recordaron algunos datos poco conocidos de Edgar Allan Poe, desde su infancia marcada por la pérdida y su paso por el Ejército hasta el origen de algunas de sus obras más famosas y el misterio que todavía rodea su muerte.

se recordaron algunos datos poco conocidos de Edgar Allan Poe, desde su infancia marcada por la pérdida y su paso por el Ejército hasta el origen de algunas de sus obras más famosas y el misterio que todavía rodea su muerte. En Cine Zona , se habló del caso de una joven australiana que aseguró haber escapado de un intento de secuestro en París y que relacionó su experiencia con la película Búsqueda Implacable. La historia sirvió para conversar sobre precauciones y redes de seguridad al viajar solo.

, se habló del caso de una joven australiana que aseguró haber escapado de un intento de secuestro en París y que relacionó su experiencia con la película Búsqueda Implacable. La historia sirvió para conversar sobre precauciones y redes de seguridad al viajar solo. En el Tema Central , el doctor Pedro Cristancho, médico cirujano y especialista en medicina alternativa, explicó en qué consiste la llamada terapia neuromedular, un procedimiento ambulatorio con agujas y un electroacupuntor que asegura utilizar para tratar dolores y molestias de columna.

, el doctor Pedro Cristancho, médico cirujano y especialista en medicina alternativa, explicó en qué consiste la llamada terapia neuromedular, un procedimiento ambulatorio con agujas y un electroacupuntor que asegura utilizar para tratar dolores y molestias de columna. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a la salud visual, con la ayuda de Nury Herrera, directora cientifica y optometra de GMO Colombia.

Escuche el programa completo aquí:

