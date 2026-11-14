¿Qué está cambiando en las relaciones de pareja?: En Blu Jeans 14 de noviembre de 2026

El programa del sábado, 14 de noviembre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de la independencia de Cartagena, y además contó con las siguientes secciones:



En Cine Zona, JuanK Solarte repasó algunos de los errores de producción más llamativos que llegaron a la pantalla en grandes producciones, como el vaso de Starbucks que apareció en Juego de Tronos, el tanque de gas visible en Gladiador, un miembro del equipo en Piratas del Caribe, un carro en Corazón Valiente y un avión en una escena de Troya.

JuanK Solarte repasó algunos de los errores de producción más llamativos que llegaron a la pantalla en grandes producciones, como el vaso de Starbucks que apareció en Juego de Tronos, el tanque de gas visible en Gladiador, un miembro del equipo en Piratas del Caribe, un carro en Corazón Valiente y un avión en una escena de Troya. En Un Columnista nos Contó, se analizaron estudios sobre cómo cambia la satisfacción de las personas cuando pasan de vivir solas a convivir en pareja. La sección también abordó si el matrimonio genera mayor bienestar, cómo la convivencia puede facilitar el ahorro y las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de vivir solos.

se analizaron estudios sobre cómo cambia la satisfacción de las personas cuando pasan de vivir solas a convivir en pareja. La sección también abordó si el matrimonio genera mayor bienestar, cómo la convivencia puede facilitar el ahorro y las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de vivir solos. En Reconstruyendo País,

En el Tema Central, el psicólogo David Bonilla habló sobre las distintas formas que existen actualmente de vivir una relación de pareja, desde la convivencia tradicional hasta las relaciones a distancia, abiertas o aquellas en las que cada persona mantiene su propio espacio. Explicó que no existe una única fórmula para que una relación funcione y que la comunicación, los acuerdos y su revisión a medida que cambia la vida de la pareja ayudan a sostener el vínculo.

el psicólogo David Bonilla habló sobre las distintas formas que existen actualmente de vivir una relación de pareja, desde la convivencia tradicional hasta las relaciones a distancia, abiertas o aquellas en las que cada persona mantiene su propio espacio. Explicó que no existe una única fórmula para que una relación funcione y que la comunicación, los acuerdos y su revisión a medida que cambia la vida de la pareja ayudan a sostener el vínculo. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean al sol, con la ayuda de Germán Puerta, comunicador, divulgador científico, y astrónomo.

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