¿Qué significa ser hombre hoy? El debate detrás de la machosfera: En Blu Jeans 17 de octubre de 2026

El programa del sábado, 17 de octubre de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda del Día de Muertos, y además contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País , se presentó la historia de Manuelina Pasta Fresca, un emprendimiento de Manizales que perdió por completo su local durante el terremoto. El equipo continúa operando desde un espacio más pequeño, con una carta reducida de pastas, pizzas y focaccias, mientras busca recuperarse y encontrar una nueva sede.

, se presentó la historia de Manuelina Pasta Fresca, un emprendimiento de Manizales que perdió por completo su local durante el terremoto. El equipo continúa operando desde un espacio más pequeño, con una carta reducida de pastas, pizzas y focaccias, mientras busca recuperarse y encontrar una nueva sede. En Un Columnista nos Contó, se hizo una reflexión sobre los recuerdos del colegio, la amistad y el paso del tiempo, a partir del reencuentro de María Clara con sus compañeras 45 años después. La invitación fue a mirar hacia atrás con cariño, valorar las experiencias compartidas y agradecer a quienes hicieron parte de esas etapas de la vida.

se hizo una reflexión sobre los recuerdos del colegio, la amistad y el paso del tiempo, a partir del reencuentro de María Clara con sus compañeras 45 años después. La invitación fue a mirar hacia atrás con cariño, valorar las experiencias compartidas y agradecer a quienes hicieron parte de esas etapas de la vida. En el Tema Central , el sociólogo Ricardo Forero explicó qué es la machosfera, un conjunto de comunidades, foros e influenciadores digitales que discuten sobre la identidad masculina y, en algunos casos, promueven una vuelta a modelos tradicionales de masculinidad. También habló sobre cómo algunos de estos espacios pueden derivar en discursos misóginos, reforzados por algoritmos y comunidades digitales, especialmente entre hombres jóvenes que buscan pertenencia y validación.

, el sociólogo Ricardo Forero explicó qué es la machosfera, un conjunto de comunidades, foros e influenciadores digitales que discuten sobre la identidad masculina y, en algunos casos, promueven una vuelta a modelos tradicionales de masculinidad. También habló sobre cómo algunos de estos espacios pueden derivar en discursos misóginos, reforzados por algoritmos y comunidades digitales, especialmente entre hombres jóvenes que buscan pertenencia y validación. En Cine Zona , JuanK Solarte habló sobre el Festival Villa del Cine, realizado en Villa de Leyva después de haber sido aplazado por los incendios. El evento reunió cerca de 72 películas, talleres, espacios académicos, actividades para niños y una muestra de patrimonio fílmico colombiano.

, JuanK Solarte habló sobre el Festival Villa del Cine, realizado en Villa de Leyva después de haber sido aplazado por los incendios. El evento reunió cerca de 72 películas, talleres, espacios académicos, actividades para niños y una muestra de patrimonio fílmico colombiano. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean los seguros de los carros, con la ayuda de la abogada Paola Suárez Espinal fundadora de Tu Abogado en Tránsito.

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