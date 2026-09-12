¿Qué significa ser una persona otrovertida?: En Blu Jeans, 12 de septiembre de 2026

Actualizado: 12 de sept, 2026
El programa del sábado, 12 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de Rudolph Hass, y contó con las siguientes secciones:
- En Reconstruyendo País, se presentó la historia de Trocha y Montaña, un almacén de bicicletas de Pereira que perdió cerca del 70 % de su inventario y quedó con sus instalaciones casi totalmente afectadas por el terremoto. El emprendimiento busca reactivarse mediante la venta de bicicletas y accesorios a nivel nacional.
- En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el caso de Juliana Guerrero y el mensaje que puede transmitir a los jóvenes después de ser condenada por presentar títulos universitarios falsos. Se hizo especial énfasis en la importancia de la integridad y en que la reconstrucción de una imagen pública no debe reemplazar el reconocimiento de los errores cometidos.
- En el Tema Central, el psiquiatra Ricardo Angarita explicó qué significa ser una persona otrovertida, un término que todavía no constituye una categoría de personalidad reconocida científicamente. Se refiere a personas capaces de desenvolverse socialmente y mostrarse carismáticas, pero que no sienten una necesidad permanente de pertenecer a un grupo para construir su identidad.
- En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a la renuncia silenciosa gracias a Wilson Gil, coach organizacional especializado en experiencia y cultura de servicio al cliente.
Escuche el programa completo aquí: