¿Qué significa ser una persona otrovertida?: En Blu Jeans, 12 de septiembre de 2026

El programa del sábado, 12 de agosto de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical, la leyenda de Rudolph Hass, y contó con las siguientes secciones:



En Reconstruyendo País, se presentó la historia de Trocha y Montaña, un almacén de bicicletas de Pereira que perdió cerca del 70 % de su inventario y quedó con sus instalaciones casi totalmente afectadas por el terremoto. El emprendimiento busca reactivarse mediante la venta de bicicletas y accesorios a nivel nacional.

se presentó la historia de Trocha y Montaña, un almacén de bicicletas de Pereira que perdió cerca del 70 % de su inventario y quedó con sus instalaciones casi totalmente afectadas por el terremoto. El emprendimiento busca reactivarse mediante la venta de bicicletas y accesorios a nivel nacional. En Un columnista nos contó, se reflexionó sobre el caso de Juliana Guerrero y el mensaje que puede transmitir a los jóvenes después de ser condenada por presentar títulos universitarios falsos. Se hizo especial énfasis en la importancia de la integridad y en que la reconstrucción de una imagen pública no debe reemplazar el reconocimiento de los errores cometidos.

se reflexionó sobre el caso de Juliana Guerrero y el mensaje que puede transmitir a los jóvenes después de ser condenada por presentar títulos universitarios falsos. Se hizo especial énfasis en la importancia de la integridad y en que la reconstrucción de una imagen pública no debe reemplazar el reconocimiento de los errores cometidos. En el Tema Central, el psiquiatra Ricardo Angarita explicó qué significa ser una persona otrovertida, un término que todavía no constituye una categoría de personalidad reconocida científicamente. Se refiere a personas capaces de desenvolverse socialmente y mostrarse carismáticas, pero que no sienten una necesidad permanente de pertenecer a un grupo para construir su identidad.

el psiquiatra Ricardo Angarita explicó qué significa ser una persona otrovertida, un término que todavía no constituye una categoría de personalidad reconocida científicamente. Se refiere a personas capaces de desenvolverse socialmente y mostrarse carismáticas, pero que no sienten una necesidad permanente de pertenecer a un grupo para construir su identidad. En 'La Máquina de la verdad', se discutieron los mitos y verdades que rodean a la renuncia silenciosa gracias a Wilson Gil, coach organizacional especializado en experiencia y cultura de servicio al cliente.

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