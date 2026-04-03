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Blu Radio  / Entretenimiento  / Álvaro Díaz entra en su era 'bad boy' y comienza con "Baby Records" al lado de Sky

Álvaro Díaz entra en su era 'bad boy' y comienza con "Baby Records" al lado de Sky

El artista puertorriqueño comienza una nueva era en su carrera musical, en donde apunta a que tendrá cerca a Feid, Sky Rompiendo y Tainy.

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