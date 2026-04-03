Álvaro Díaz entra en su era 'bad boy' y comienza con "Baby Records" al lado de Sky

Tras el éxito de Sayonara, Álvaro Díaz se prepara para un etapa madura en donde dejó atrás la inmadurez y, ahora, tendrá su etapa más 'bad boy' en donde quiere poner otro tinte -uno más serio- a sus canciones, incluso a sus videos y vestimentas.

Ese inicio de era arrancó con "Baby Records", el primer sencillo de varios que vendrán en su próximo álbum en donde trabajará, al parecer, de la mano de Feid o Tainy -de acuerdo a publicaciones en redes- y Sky Rompiendo, quien compuso este primer sencillo del puertorriqueño.

En los últimos 30 segundos del tema, Álvaro Díaz incorpora un fragmento del fronteo de Zion en la canción “Ven Pégate”, interpretada junto a Arcángel y De la Ghetto, donde el veterano artista presume sus logros, su capacidad de crear música para las mujeres y su autenticidad dentro del género. Ese guiño no es casual: es una forma de reconocer una influencia directa y, al mismo tiempo, situar a Díaz como un heredero creativo de esa tradición.

Además, el sencillo también dialoga con la propia discografía del artista. El título y parte del concepto remiten a una frase incluida en “Pro”, canción de su álbum ‘Diaz Antes’ (2020), donde dice: “las nenas lindas escuchan a Alvarito”, una línea que recientemente volvió a cobrar fuerza tras viralizarse en redes sociales, consolidando su presencia entre nuevas audiencias.

