‘Apples Never Fall’, un drama familiar que esconde un oscuro secreto

El próximo martes, 16 de julio, llega a Universal Plus una de las series más esperados los últimos meses en los Estados Unidos: ‘Apples Never Fall’, que narra un drama familiar a partir de la desaparición de Joy Delaney (Annette Bening), que cambiará los lazos de una familia “unida”.

“Aunque el tono inicial puede haber resultado como el de un asesinato misterioso, definitivamente no lo interpretamos como un asesinato misterioso (…) Creo que los actores, especialmente cuando hacen drama, simplemente se divierten y lo mantienen ligero fuera de la "acción y el corte". Jake Lacy me hizo reír, Alison Brie me hizo reír, me contaron hermosas historias y me dieron consejos increíbles”, dijo la actriz Georgia Flood para Blu Radio.

Y es que esta nueva serie es una mezcla de un drama familiar con tintes de intriga que pondrán a pensar a todos los televidentes. La trama se adentra en un laberinto de pasado y presente, desenterrando oscuros secretos familiares y exponiendo las complejas relaciones que los unen. Con un elenco coral que brilla con luz propia, la serie viaja en las historias trascendentales de cada personaje, acompañado de giros inesperados.

“Definitivamente. Esto se logró con mucha ayuda del director. Pero todo está ahí en el guión que nos dio Melanie. Estaba tan bien escrito que ese día, una vez que hayas hecho toda tu investigación y sepas cuál es tu intención, podrás vivir y respirar el personaje”, añadió.

Publicidad

La serie es adaptada de uno de los libres de Lianne Moriart. Como en otras de sus historias, esta también tendrá sus giros emocionantes y una navegación de emociones por cada uno de los personajes. Aunque todo es narrado en Sidney, Australia, la grabación de hizo en la paradisiaca Miami en donde se sacó el provecho de todo lo que ofrecía la región de California.

“Para mí, aquí está esta mujer de Australia creando estas increíbles historias especialmente para mujeres. Luego salió Nine Perfect Strangers y pensé: algún día tendría que participar en una de sus series, especialmente porque se estaba filmando en Australia”, puntalizó.