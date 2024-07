Nuevas series que se estrenarán durante julio 2024: conozca la lista

Desde el 1 de julio nuevas producciones llegaron a las diversas plataformas de streaming al igual que a los canales habituales de televisión. Disney Plus, Netflix, Max, Universal Plus, Sony Channel, Prime Video y muchos más son protagonistas de estas nuevas entregas.

Estrenos en Sony Channel

Fire country - temporada 2 (15 de julio): un grupo de bomberos regresa al punto de partida en donde pone fin al encarcelamiento de Freddie, pero habrá más noticias que impactarán a todos los seguidores, se crearán sentimientos encontrados que pondrán en duda la veracidad de ciertas cosas.

The Good Doctor - temporada 6 (15 de julio): una de las series más famosas del mundo de medicina regresa con Shaun Murhphy. En esta sexta temporada de The Good Doctor el equipo médico tendrá la misión de navegar por las complejidades de sus vidas personales y de aquellos casos clínicos donde los pacientes.

Grey's Anatomy - temporada 6 (16 de julio): llega la temporada 20 de Grey's Anatomy, la serie que ha cautivado a una audiencia global durante dos décadas. Esta nueva entrega promete más emociones,

Station 19 - temporada 7 (16 de julio): los bomberos más queridos de Seattle están de regreso para salvar más vidas en medio de situaciones dramáticas y retadoras. La última temporada pasada terminó con el nombramiento de Andy como nueva capitana de la Estación y ahora tendrá nuevos retos que afrontar.

Estrenos en Universal Plus

Dr. Death - Engaño Mortal (10 de julio): por fin los fans del 'Dr Death' conocerán al verdadero Paolo Macchiarini que llegará en un documental de 90 minutos en donde se mostrará todas la cirugías que hizo. El documental mostrará la frialdad detrás de estas fallas médicas.

Apples Never Fall (16 de julio): llegará la hora de sumergirse en el misterio y los secretos de la familia Delaney con el estreno de la serie "Apples Never Fall". Basada en el best seller homónimo de la reconocida autora Liane Moriarty, esta atrapante producción promete mantenerte en vilo con sus giros inesperados y personajes complejos.

The Lazarus Project (18 de julio): la segunda temporada de la ciencia ficción y los viejos en el tiempo llegarán en este mes. La historia continúa con Paapa Essiedu en su intento de salvar al mundo a través del espacio-tiempo.