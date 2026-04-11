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Blu Radio  / Entretenimiento  / Blessd pone su más reciente álbum a liderar los estrenos musicales de la semana

Blessd pone su más reciente álbum a liderar los estrenos musicales de la semana

El 'Bendito' estrena su nuevo proyecto de la mano de Ovy On The Drums y entra a liderar las reproducciones en diversas plataformas, en otra semana cargada de música.

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