Blessd pone su más reciente álbum a liderar los estrenos musicales de la semana

Al lado de Ovy On The Drum, Crudo Means Raw y Myke Towers, Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, estrenó su más reciente proyecto: 'El Mejor Hombre del Mundo', en donde a través de 12 canciones quiere confirmar que sí "es ejemplo de todo". En este proyecto, el paisa apuesta por ritmos diferentes a los que normalmente viene haciendo para mostrar una etapa más madura en su producción.

"Este álbum es muy personal para mí. Es el reflejo de todo lo que he vivido en estos últimos años: lo bueno, lo difícil, lo que aprendí y lo que todavía estoy entendiendo. Para mí, ser ‘el mejor hombre del mundo’ no es ser perfecto, es estar en ese proceso, crecer, equivocarse y seguir adelante con más claridad", expresó.

Manuel Turizo llega con 'Apambichao''

El artista, ganador del Latin Grammy, presenta su quinto álbum de estudio en donde fusiona sonidos del pop latino y la música urbana en una propuesta que celebra la identidad cultural de Colombia a través de su música, tradiciones y la energía de su gente.

"Turizo entrega un trabajo profundamente inspirado en sus raíces. El álbum retrata la esencia de las calles colombianas: sus colores, su gastronomía, los raspados en las esquinas, la autenticidad de su gente y la atmósfera tropical que define gran parte de su identidad cultural", explican de su equipo. Lo más llamativo es que entre las canciones hay una con Diomedes Díaz.



Lista de estrenos de la semana

Una vez más el talento colombiano llega a poner a bailar a todo el mundo con dos grande estrenos; sin embargo, esta semana se suma como otra llena de música con todo tipo de ritmos. Este es el listado:



"Choka Choka" de Anitta y Shakira: el funk brasileño y el sabor del Caribe se unen en una canción con dos referentes latinas para dar una sencillo hecho para baile y poner a disfrutar al que sea. En español y portugués, ambas artistas representan el pop latino al construir la narrativa de una mujer que no se ajusta a las convenciones, sino que conoce su fuerza y decide usarla.

"Radio Venezuela" de Chino y Nacho: se levanta como una obra pensada para perdurar, casi como un legado definitivo del dúo. Más que un concepto, su título es una declaración: la radio como símbolo de conexión para los venezolanos dentro y fuera del país atraviesa todo el disco.

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"Pinky Up" de Katseye: la agrupación femenina llega con su nuevo sencillo lleno de ritmo, esto tras su éxito en festivales como el Estéreo Picnic o el Lollapalooza. Ahora, apunta a una faceta de mayor liberación y empoderamiento para ser la banda sonora de las fiestas.

"Arepa con queso" de Llane: una nueva etapa artística con un guiño a la música llanera, retomando las raíces sonoras de los llanos colombo-venezolanos. Producido por reconocidos nombres de la industria como Vibarco y Tezzel, y coescrito por Llane junto a Servando Primera y Yasmil Marrufo.

"Puerta Abierta" de Kany García: nuevo proyecto marca un momento clave en su carrera: un trabajo construido desde la reconexión con lo emocional, la honestidad artística y una conversación íntima entre quien es hoy y la niña que fue.

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"Manda la plena MOH" de Farruko: este nuevo álbum del artista es el más local y cercano a sus raíces, en donde mezcla el sabor panameño con el boricua, demostrando la fortaleza del Caribe. Artistas como Eddy Lover, Boza y Kafu Banton forman parte del proyecto, junto a otros nombres influyentes, conectando el legado con la nueva ola.

"Isla pa dos" de Hamilton: el cartagenero sigue imponiendo un nuevo estilo de música consolidando su proyección internacional, apostando por colaboraciones estratégicas. Nueva canción llena del sabor y el romance que le pone siempre el artista a su proyecto.

"Pereke" de La Guru: mezcla trap urbano, R&B y ritmos afro-latinos en un sonido que La Guru trabajó entre Pereira y Miami. La letra es directa y confrontacional, rompiendo con lo tradicional del urbano latino.

"BCN" de Ysa C y Yexel: representa mucho más que un lugar. Inspirada en la energía y los contrastes de la ciudad, la canción se presenta como un Afrobeats seductor que captura su vibra cosmopolita y envolvente.

"Deli" de Jay Torres: describe todo lo que le atrae de una mujer, no solo su físico, también su esencia, su forma de ser y esos detalles que la hacen única.

"Me falló la vista" de Alex Martínez: un sencillo con el que da un paso arriesgado y emocional hacia la ranchera, explorando el amor, el desengaño y la aceptación desde una interpretación honesta.



un sencillo con el que da un paso arriesgado y emocional hacia la ranchera, explorando el amor, el desengaño y la aceptación desde una interpretación honesta. "Quédate" de Zalek: una canción que ahora ve la luz gracias a la decisión de su familia y equipo de compartir su obra para honrar su legado y mantener viva su voz. Zalek, nombre artístico de Eduardo Orozco (1995–2026), construyó este lanzamiento como un reflejo de su sensibilidad artística.

"La joya del Caribe" de Jheral: un EP que captura la energía del afrobeat latino y se perfila como uno de los sonidos que marcarán la temporada. Con una base envolvente y una lírica que gira en torno al deseo.

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"Chanel" de Ciegossordomudos: la canción retrata el pulso de una ciudad que no se detiene, entre bares, clubes y encuentros que reflejan una energía de fiesta y libertad que persiste incluso en contextos complejos.

"Juan el descuartizador" de El Haragán y Cía: propone una atmósfera más pesada y actual. Las guitarras toman un carácter más agresivo, la base rítmica gana contundencia y la producción empuja el tema hacia un sonido más cercano al metal contemporáneo.

"No es normal" de Yosoyarango: su más reciente lanzamiento y una propuesta que marca un nuevo capítulo en su evolución, posicionándolo como una de las voces emergentes más frescas de la música urbana. El sencillo combina sensibilidad, energía y una narrativa honesta que conecta con las nuevas generaciones.

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