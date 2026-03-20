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Blu Radio  / Entretenimiento  / Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái

Chuck Norris fue hospitalizado en Hawái

Norris, una leyenda de las artes marciales famoso por protagonizar taquilleras cintas de acción en la década 1980, cumplió 86 años la semana pasada.

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