David Bisbal reivindica la balada clásica a través de artistas y composiciones “eternas”

El cantante español David Bisbal reivindicó este martes la vigencia de la balada clásica en español, a través del estudio y rescate de artistas y composiciones que considera "eternos", en un momento en que ve cada vez más complejo crear obras imperecederas en la música.

"Creo que el pop romántico vive un momento que necesita del recuerdo de mucha gente, pero los que somos románticos a muerte siempre las vamos a defender (los clásicos)", afirmó el vocalista durante una rueda de prensa sobre el escenario del Auditorio Nacional de la capital mexicana.

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El intérprete explicó que su nuevo proyecto discográfico y conceptual, titulado 'Eternos', supuso una exigente inmersión técnica al adentrarse en las obras de leyendas de las décadas de los recientes años setenta y ochenta, como los mexicanos José José y Juan Gabriel (ya fallecidos), y los españoles Camilo Sesto (fallecido) y Raphael y Julio Iglesias.

David Bisbal en Bogotá // Foto: suministrada

"Estudiando las voces de todos ellos me he dado cuenta de que fueron extraordinarios intérpretes y compositores; no es que fui a grabar y ya, sino que me ha costado muchísimo trabajo interpretar y hacer una representación digna de lo que significan estos grandes eternos", admitió Bisbal.



"La voz de José José o la de Juan Gabriel son completamente diferentes, pero precisamente por esa riqueza musical es que los artistas de México son tan importantes; hay muchísimo para estudiar, elegir y emocionarte", explicó el cantante a EFE, tras anticipar que en sus próximas presentaciones en el país contará con el acompañamiento de mariachi en directo.

A contracorriente de la tendencia de colaboraciones y ritmos urbanos que rige el mercado contemporáneo, el músico andaluz defendió su apuesta por prescindir de invitados en el álbum para privilegiar arreglos orgánicos y grabaciones instrumentales sin elementos preprogramados.

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"Lo más fácil hubiese sido hacer un disco pop popular o acercarme a ciertos géneros y colaboraciones que me ayuden a estar en primera línea, pero considero que la fidelidad es importante en la música", argumentó.