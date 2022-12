¿De dónde salió el meme del gato? Esta es su historia y las mejores imágenes

En los últimos días se ha vuelto viral en redes sociales un meme en el que aparecen dos mujeres; una de ellas llorando y la otra intentando calmarla, y en el otro lado de la imagen está un gato con cara de confusión sentado.

Varios usuarios han aprovechado las curiosas imágenes para escribir divertidas frases en las que se da a entender que las mujeres le reclaman al gato y él responde con lo que en realidad quiso decir.

Las imágenes del meme surgieron de diferentes contextos. Por un lado, según el portal Know Your Meme, las mujeres hicieron parte de un episodio de la segunda temporada del reality “The Real housewives of Beverly Hills”, en el que una de ellas está llorando en medio de una discusión y la otra intenta calmarla.

Entre tanto, la imagen del gato fue publicada en la red social Tumblr en junio de 2018 con la descripción “a él no le gustan los vegetales”.

Aunque el meme ha sido utilizado desde junio, esta semana se volvió viral en Colombia y varios usuarios le han creado ingeniosas descripciones.

Estos son algunos de los mejores memes.

ABRO HILO de memes del Gato.



Empiezo ⬇️ pic.twitter.com/pkwxKyANlv — A-J (@sanalex12) August 29, 2019

Abro hilo de memes con el gato en la mesa pic.twitter.com/BBH5vNOJcN — Eloy Soria (@ESoria6) August 29, 2019

ABRO HILO DE MEMES DE ESTE GATO pic.twitter.com/u0oV8G8Xrj — g sus (@JesusDelTw) August 29, 2019

Que alguien me explique el origen del meme de la mujer gritando y el gato? 🤣 pic.twitter.com/UawJdpqca0 — Cristóbal (@Christoby) August 28, 2019

Este twit se responde con el mejor meme que tengan de este gato.



Empiezo.... pic.twitter.com/3vIWzVKRWq — Camilo Castaño (@camilol98) August 29, 2019

Este meme del gato es genial. pic.twitter.com/5ilMfNKTqf — Emerson maita (@emersonmaita) August 29, 2019

No puedo con los memes del gato !!!! Tengo media hora de llorar de risa! Mi favorito so far 👇 pic.twitter.com/fKw4QouNbp — Jéssica Velásquez (@jessvelasquezr) August 29, 2019

Mi relación pasada en un meme, io soy el gato. pic.twitter.com/7OHwcVHRGV — Kim Garnachan✨✨ (@Miaulissa) August 29, 2019

