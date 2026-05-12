El compositor latino del año en los ASCAP 2026 fue nuevamente colombiano

El compositor colombiano Keityn, nombre artístico de Kevin Cruz, volvió a marcar un hito en la industria musical al recibir el premio ASCAP 2026 como Compositor Latino del Año, alcanzando así su tercer reconocimiento en esta prestigiosa categoría. El galardón confirma el impacto sostenido del creador dentro del pop latino global y lo posiciona como una de las figuras más determinantes en la composición musical de la era del streaming.

La ceremonia organizada por la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), celebrada en Miami, reunió a importantes representantes de la industria musical para reconocer a los autores responsables de las canciones con mayor desempeño en consumo digital, reproducción radial e impacto cultural durante el último año.

Con victorias consecutivas en 2023 y 2024, Keityn suma ahora un tercer ASCAP que fortalece su presencia dentro de un grupo selecto de compositores latinos que han logrado mantenerse en la cima de la industria internacional de manera constante.

Keityn // Foto: suministrada

Un catálogo de éxitos que domina el mercado latino

El reconocimiento otorgado a Keityn llega respaldado por una serie de éxitos que han liderado plataformas digitales y listas de reproducción globales. Entre las canciones destacadas durante el último ciclo figuran “Ángel”, “Coleccionando Heridas”, “Cosas Pendientes”, “Doblexxó”, “El Amor de Su Vida”, “Hiekka” y “mi refe”.



Estas producciones reflejan la versatilidad del compositor colombiano, quien ha logrado navegar distintos géneros y estilos dentro de la música latina contemporánea, manteniendo siempre una identidad creativa reconocible basada en letras emocionales, melodías memorables y una conexión directa con las audiencias.

La consolidación de Keityn ocurre en un momento clave para el crecimiento internacional del pop latino y el reguetón, géneros que continúan expandiendo su influencia en mercados globales. Su capacidad para mantenerse vigente y participar activamente en algunos de los temas más escuchados del mundo lo convierten en una pieza esencial dentro del ecosistema creativo de la industria.