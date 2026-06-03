El regreso de Fito Páez en Colombia conmemora 40 años de carrera

El ícono del rock argentino Fito Páez anunció su regreso a Colombia con la gira "Sale el Sol". Esta serie de presentaciones marca un hito significativo en su trayectoria, al conmemorar los 40 años del lanzamiento de Giros, el álbum que lo consagró como una figura fundamental de la música latinoamericana en 1985.

El tour recorrerá cuatro ciudades colombianas, iniciando el 5 de junio en Cali. Posteriormente, el artista se presentará en Manizales el 6 de junio y en Medellín el 9 de junio. El cierre de esta gira por el país tendrá lugar el 12 de junio en el Movistar Arena de Bogotá, consolidando una vez más el vínculo estrecho que el músico mantiene con su audiencia local.

La relevancia de esta gira radica en la vigencia de Giros, un trabajo que incluyó temas emblemáticos como "11 y 6" y "Yo vengo a ofrecer mi corazón". El disco funciona actualmente como una "brújula" que aborda la libertad, la pérdida y la esperanza, transformando relatos de la vida cotidiana en crónicas musicales que han trascendido generaciones.

Fito Páez en el Festival Cordillera // Foto: AFP

Además de celebrar este aniversario, el repertorio de los conciertos integrará una dimensión simbólica a través de la obra Novela. Este proyecto, gestado originalmente en 1988, fue grabado recientemente en los emblemáticos Abbey Road Studios de Londres, el legendario recinto que albergó a The Beatles. Este material actúa como un puente entre la energía del rock latinoamericano de los años ochenta y la actualidad del artista, quien continúa expandiendo su legado ante nuevas audiencias.



El regreso de Páez se suma a una serie de hitos recientes del músico en suelo colombiano. Cabe recordar que, tras haber celebrado el aniversario de El amor después del amor en el Movistar Arena durante 2023, el músico reafirmó su impacto cultural en el país con su participación en el Festival Cordillera de 2025.

Este nuevo ciclo, denominado "Sale el Sol", no solo busca apelar a la nostalgia de sus seguidores más antiguos, sino invitar a nuevas audiencias a presenciar cómo una obra concebida hace cuatro décadas mantiene intacta su capacidad de reinvención. Con esta gira, el músico rosarino reafirma su estatus como un referente vivo cuya obra no se limita al archivo histórico, sino que dialoga de forma permanente con el presente musical de la región.