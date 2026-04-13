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Blu Radio  / Entretenimiento  / El regreso de 'Malcolm el de en medio' y el juego de la nostalgia como protagonista

El regreso de 'Malcolm el de en medio' y el juego de la nostalgia como protagonista

Por años los fanáticos pidieron su regreso, de vuelta esta temporada ha dado de qué hablar desde lo positivo como lo negativo.

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Actor de 'Malcolm in the middle'.
Foto: Comic Con Colombia.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

Han pasado 20 años de la historia original, ‘Malcolm’ dejó de ser un niño y llegó a la etapa inevitable de tener un empleo complejo, además de ser padre, hechos que lo han llevado a distanciarse de su familia y que tendrá que volver a sus orígenes con el cuadragésimo aniversario de sus padres.

La miniserie reúne nuevamente a Bryan Cranston (Hal), Frankie Muniz (Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois), Christopher Kennedy Masterson (Francis), Justin Berfield (Reese), y Emy Coligado (Piama). A ellos se suman los nuevos integrantes del elenco: Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la integrante más joven de la familia de Malcolm), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).

En este punto, la serie encuentra uno de sus mayores aciertos. La dinámica entre Malcolm, su hija Leah y su pareja Tristan introduce una narrativa fresca dentro del universo conocido. Leah, concebida como una versión contemporánea del propio Malcolm, hereda incluso la capacidad de romper la cuarta pared. Esta decisión narrativa no solo funciona como homenaje, sino que abre nuevas posibilidades de desarrollo.

'Malcom, el de en medio'
'Malcom, el de en medio' //
Foto: Disney

Uno de los aspectos más criticados de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair es su dependencia excesiva de la nostalgia. El episodio final, en particular, introduce múltiples personajes del pasado sin justificación narrativa clara, como Gretchen, Lavernia o el profesor Herkabe, quienes aparecen en el aniversario de Lois y Hal sin una conexión lógica con el evento.

El humor también sufre en esta nueva versión. Mientras que la serie original combinaba comedia física con diálogos inteligentes, cae en recursos más básicos, como chistes escatológicos o relacionados con drogas.

Una serie como esta siempre mantendrá las expectativas altas de aquellos que desean verla, en especial teniendo el recuerdo del producto que durante años vieron y en un punto diferentes de la vida, por ende, el resultado irá más a una representación subjetivo y del gusto personal de cada persona.

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