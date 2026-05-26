Ela Taubert presenta "Hasta el fin del mundo": una carta abierta al amor

El universo de la colombiana Ela Taubert se sigue expandiendo, reafirmando su gran momento en la industria internacional. No solo por premios como el Latin Grammy en 2024, sino por algunas colaboraciones con artistas de suma importancia global y, por eso, se adentra para presentar su próxima era musical.

Este 26 de mayo, Taubert presentó “Hasta el fin del mundo”, el primer sencillo de este nuevo universo musical. Durante las últimas semanas, la artista venía despertando gran expectativa entre sus seguidores tras compartir adelantos del tema en redes sociales, acumulando más de 3,000 creaciones únicas y superando las 500,000 visualizaciones.

“Hasta el Fin Del Mundo” funciona como una carta abierta dedicada a las personas que más ama, convirtiéndose en un refugio emocional tanto para la artista como para quienes la escuchan, lo que representa un nuevo rumbo en camino artístico.

Ela Taubert // Foto: Universal Music

“Al final entré a la música desde niña porque la sentía como un refugio, una forma de desahogarme y poder transmitir lo que sentía. Se me hacía más fácil escribir una canción diciendo lo que sentía. Lo más importante es transmitir con honestidad y poder transmitir lo que he vivido hasta ahora con mis canciones, desde mi corazón para el de todos”, expresó en diálogo con Blu Radio.



Si alguien duda en que los sueños se hacen realidad, deberá mirar el reflejo de Ela Taubert, la joven bogotana que desde niña apostó a ser una artista reconocida y estar al lado de los artistas más reconocidos del país. No por nada fue telonera de Karol G en su ‘Mañana será bonito tour’ y ahora su música llega hasta la gala de los Latin Grammy.