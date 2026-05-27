Fans de Nicky Jam en Bogotá reciben noticia que esperaban de cara al concierto en Bogotá

Los fanáticos de Nicky Jam en Bogotá recibieron una noticia que muchos estaban esperando a pocos días de su esperado concierto en la capital colombiana. Debido a la alta demanda de boletería, la organización del evento confirmó la apertura de 1.000 nuevas entradas para las localidades de Gramilla VIP y Gramilla General del espectáculo que se realizará el próximo 6 de junio en el Estadio El Campín.

La decisión llega luego del masivo interés que ha despertado el regreso del cantante de reguetón a Colombia, consolidándose como uno de los conciertos urbanos más esperados del año en Bogotá.

Nicky Jam cantando en bus de TransMilenio Instagram: @transmilenio

Nicky Jam vuelve a Bogotá con uno de los conciertos urbanos más esperados

El intérprete de éxitos como El Perdón, Hasta el Amanecer, Travesuras y X se presentará en el Estadio El Campín como parte de una gira que ha generado gran expectativa entre los seguidores del género urbano en Latinoamérica.

La noticia de nuevas entradas disponibles tomó fuerza rápidamente en redes sociales, especialmente entre quienes no habían logrado adquirir boletos en las primeras etapas de venta. La apertura de localidades adicionales busca responder precisamente a esa alta demanda del público capitalino.



“Porque el público lo pidió, la organización del evento ha habilitado 1.000 entradas adicionales para las localidades de Gramilla VIP y Gramilla General”, señala el anuncio oficial compartido por los organizadores del espectáculo.

El evento promete reunir a miles de asistentes que esperan disfrutar en vivo de uno de los artistas más influyentes del reguetón y la música urbana de habla hispana.

Además de la nueva disponibilidad de boletas, los organizadores anunciaron un beneficio especial para los seguidores del artista y asistentes al evento: un descuento exclusivo utilizando el código promocional SOYMEGALIVE, válido hasta agotar existencias.