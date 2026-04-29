Fans de Reykon en Medellín podrán verlo gratis este 1 de mayo: esto deben hacer

Medellín suma un nuevo evento a su agenda cultural con la llegada de las Coke Sessions, un formato musical que propone llevar presentaciones en vivo a escenarios no convencionales. En esta ocasión, la ciudad será sede de un concierto gratuito del artista urbano Reykon, programado para el próximo 1 de mayo en la Comuna 13, específicamente en la Cancha La Independencia 1, en el sector de San Javier.

El evento se desarrollará entre las 5:00 de la tarde y las 7:00 de la noche. y estará dirigido a mayores de edad residentes en Medellín, con ingreso por orden de llegada. La jornada busca reunir a los asistentes en torno a la música urbana en uno de los sectores más representativos de la transformación social y cultural de la ciudad.

Reykon // Foto: Facebook Reykon

La Comuna 13 como escenario cultural

La elección de la Comuna 13 como sede del evento responde al significado que este territorio ha adquirido en los últimos años. Reconocida por su proceso de transformación, la zona se ha convertido en un referente de turismo cultural, arte urbano y expresiones musicales que nacen desde lo local.

Espacios como la Cancha La Independencia 1 han sido utilizados para actividades comunitarias y encuentros culturales, lo que los posiciona como escenarios adecuados para este tipo de iniciativas. En ese contexto, la presentación de Reykon se suma a una serie de eventos que han buscado descentralizar la oferta musical en Medellín.