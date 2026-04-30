Fans podrán escuchar anticipadamente nuevo álbum de J Balvin y Ryan Castro

En Medellín, seguidores de la música urbana han comenzado a acercarse a una propuesta que les permite escuchar de forma anticipada parte del nuevo álbum de J Balvin y Ryan Castro, titulado 'Omerta'. La iniciativa, instalada en espacios comerciales de la ciudad, ha despertado interés entre quienes buscan conocer antes de tiempo el sonido del proyecto que será lanzado oficialmente el jueves 7 de mayo.

La actividad se desarrolla inicialmente en el centro comercial El Tesoro, donde durante la jornada de este jueves varios asistentes han tenido acceso a la experiencia. Para el viernes, la instalación se trasladará al centro comercial Viva Envigado, con el objetivo de que más personas puedan participar en la escucha previa.

J Balvin y Ryan Castro // Foto: suministrada

Una escucha previa para fans

La llamada experiencia “Omerta” consiste en una estación habilitada dentro de los centros comerciales, donde los visitantes pueden reproducir algunos temas del álbum. Sin mayores elementos escenográficos o presencia de los artistas, la propuesta se centra en la escucha directa de la música, lo que ha permitido a los asistentes formarse una primera impresión del trabajo conjunto.

Quienes han pasado por el lugar lo hacen motivados por la curiosidad o por el seguimiento a la trayectoria de ambos artistas. La dinámica, aunque sencilla, ha generado flujo constante de personas interesadas en acceder a los fragmentos disponibles.



Escucha anticipida de Omerta // Foto: suministrada

¿Medellín como punto de inicio?

El inicio de esta actividad en Medellín responde al vínculo de los artistas con la ciudad, reconocida como uno de los principales focos del género urbano en Colombia. Tanto J Balvin como Ryan Castro han desarrollado parte de su carrera en este contexto, lo que convierte a la capital antioqueña en un escenario natural para este tipo de acciones previas al lanzamiento. Pero no se sabe si esta propuesta irá a más ciudades del país.