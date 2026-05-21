Fito Paéz presenta 'Shine', material que de algún modo simboliza su renacer

Desde la década de los 80s, Fito Páez se volvió en un ícono del rock en español desde su forma de hacer música en las calles de Buenos Aires, Argentina, dejando sencillos como "Giros", "11 y 6", "El Amor Después del Amor", entre otros, que han sido himnos de la cultura latina.

Pero construir un camino tan grande, también ha sido lleno de retos y, en especial, cuando cosas más allá salen a la luz y traen problema, que son imposibles de controlar. Por ejemplo, en 2024 sufrió un accidente que lo obligó a una dura operación que lo dejó uno meses fuera de los escenarios, incluso, cancelado esa vez su participación en el Festival Cordillera de Bogotá.

Por eso, como "revancha" y como "renacer" de esta tormenta, presentó este 21 de mayo de 2026 'Shine', su nuevo disco que simboliza la nueva versión de Fito.

A través de 13 canciones inéditas, el músico rosarino cuestiona la insensibilidad y el adormecimiento social, mientras imagina un universo donde prevalecen los abrazos, la amistad y los vínculos humanos genuinos. Las composiciones combinan una mirada crítica sobre la realidad con mensajes de esperanza, invitando tanto a la reflexión como al disfrute, en un recorrido por historias de amor, conflictos, redenciones y búsquedas personales que encuentran en la empatía una respuesta frente al vacío de la época.



El disco también representa un renacer personal para Páez. Tras sufrir en septiembre de 2024 un grave accidente doméstico que le provocó la fractura de nueve costillas y lo obligó a una larga recuperación, el artista encontró en la música una forma de resignificar la experiencia y celebrar el hecho de seguir creando. Esa vivencia atraviesa el álbum, especialmente en canciones que hablan de resiliencia, amistad y segundas oportunidades.