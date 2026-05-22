Greeicy encendió 'Candela', su proyecto más personal y humano como artista

Meses atrás llegó “Mantis”, una canción en donde Greeicy mostró un concepto diferente, pero humano al lado de Cultura Profética, que era el abrebocas de lo que seria un trabajo más íntimo, profesional y personal para la vallecaucana que, finalmente, vio la luz este 21 de mayo.

Finalmente, Greeicy encendió la ‘Candela’ (nombre de su nuevo álbum) de su carrera como artista con este producto de 12 canciones en donde viene el éxito de “Quiero+”, uno de sus sencillos más escuchados en los últimos años y que conectó con millones de mujeres.

“Yo hice la tarea de que cada una de las canciones prendiera mi CANDELA, prendiera algo en mí. Este álbum tiene mucho amor; tiene una cantidad de gente a la que amo profundamente, la que ha llegado en ese transcurso de la vida: amigos, gente bonita, gente que trabaja con el alma, gente que tiene mucha CANDELA”, dijo Greeicy.

Dijo que este proyecto retrata una etapa profundamente personal, atravesada por los altibajos de la vida, pero centrada en la conexión con una fuerza interior inexplicable. Cada una de las 12 canciones que integran la producción está construida en torno al concepto del fuego interior: la energía que enciende el cuerpo mueve el alma, inspira el movimiento y eleva cualquier experiencia, potencia los sentimientos y nos hace sentir vivos.



“Todo lo que ha pasado últimamente en mi vida está aquí en este álbum; todo lo que me ha empujado a continuar es mi CANDELA, esa que todos tenemos, esa que te empuja, esa que te prende, esa que, cuando vos decís: ‘de esta no salgo’, algo te la prende”, explicó Greeicy previo al lanzamiento a través de sus redes sociales.

En el aspecto musical, Greeicy apuesta por una amplia diversidad de géneros que enriquecen la narrativa del disco. El proyecto incorpora elementos de afrobeat, dancehall, reggae, pop, bachata, vallenato y mereguetón, además de sonidos tradicionales del Pacífico colombiano como el currulao y el bunde.

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La combinación de estos ritmos responde a una intención clara de convertir el movimiento corporal en un elemento central de la experiencia artística. Para la cantante, el baile representa una forma universal de comunicación capaz de generar vínculos y emociones sin necesidad de palabras.