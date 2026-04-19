Gusi reúne todo un género en 'Vallenato Social Club' con grandes colaboraciones

Amante de sus raíces y fiel al género que ha representado a lo largo de su carrera, Gusi presenta su nuevo álbum ‘Vallenato Social Club’, que no se limita a ser una producción musical: es una apuesta narrativa que conecta generaciones y resignifica el vallenato contemporáneo. Cada una de sus canciones nace del encuentro entre el artista y una voz invitada, donde las letras profundas se entrelazan con melodías que invitan inevitablemente a levantarse y bailar.

“Vallenato Social Club es mucho más que un álbum; es un punto de encuentro. Es una forma de honrar nuestras raíces, unir generaciones y demostrar que el vallenato sigue vivo, evolucionando y listo para conquistar nuevos corazones. Este proyecto nace desde el respeto profundo por el género, como un espacio donde el vallenato se vive, se comparte y nos conecta a todos", dijo.

Gusi Foto: Paola España Comunicaciones

Uno de los pilares de esta producción es la participación de destacadas figuras del género. Entre los artistas invitados se encuentran Elder Dayán Díaz, Alfredo Gutiérrez, Jean Carlos Centeno, Luifer Cuello, Iván Villazón, Jorge Celedón, Karen Lizarazo, Rafa Pérez, Diego Daza, José Martín Bernier, Felipe Peláez y Peter Manjarrés.

Dentro de este viaje sonoro, destacan colaboraciones que elevan el espíritu del álbum, como 'Cómo me olvido de ti' junto a Jean Carlos Centeno, una pieza cargada de emoción y nostalgia, y 'Son para ti' con Jorge Celedón, que combina romanticismo con ritmos contagiosos. Más allá de la música, Vallenato Social Club honra en vida a grandes voces colombianas, convirtiéndose en un documento audiovisual que captura lo que significa hoy el vallenato: una tradición que evoluciona sin perder su esencia y que encuentra en la colaboración una forma de trascender.



Además, el proyecto incluye cápsulas tipo bitácora con conversaciones cercanas entre Gusi y sus invitados, así como un documental final en el que cronistas y juglares analizan el origen, la memoria y el legado del vallenato.