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Blu Radio  / Entretenimiento  / J Balvin recuerda sus primeros años y el camino que lo llevó a los grandes escenarios

J Balvin recuerda sus primeros años y el camino que lo llevó a los grandes escenarios

Grabar una canción significaba ahorrar, encontrar oportunidades y continuar trabajando mientras construía una carrera que todavía estaba lejos.

J Balvin.jpg
J Balvin //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Antes de convertirse en uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional, J Balvin tuvo que atravesar años de trabajo, incertidumbre y búsqueda de oportunidades para construir una carrera en la música.

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Mucho antes de las giras, los reconocimientos y los grandes escenarios, el cantante era Jose, un joven que soñaba con vivir de la música mientras buscaba la manera de abrirse camino. Durante una etapa en Estados Unidos trabajó pintando casas y realizando labores de mantenimiento para sostenerse, al tiempo que intentaba desarrollar su proyecto artístico.

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Grabar una canción significaba ahorrar, encontrar oportunidades y continuar trabajando mientras construía una carrera que todavía estaba lejos de tener el alcance que posteriormente conseguiría. Ese periodo estuvo marcado por intentos, aprendizajes y decisiones que poco a poco fueron dando forma a su trayectoria.

J Balvin
J Balvin //
Foto: AFP

El camino de Balvin también refleja una idea conocida en Colombia: “toca chupar”. La expresión hace referencia a que, para llegar al chicle ubicado en el centro de un Bon Bon Bum (como su última alianza), primero es necesario atravesar el caramelo. En un sentido figurado, representa los procesos, el esfuerzo y la perseverancia que pueden existir antes de alcanzar una meta.

En la historia del artista, esa metáfora se relaciona con los años anteriores al reconocimiento internacional, cuando tuvo que combinar diferentes trabajos con la construcción de su proyecto musical. El resultado de ese proceso fue una carrera que posteriormente lo llevó a escenarios de diferentes países y a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la música urbana colombiana.

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