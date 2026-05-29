Kris R, De La Rose, Cris MJ y Ryan Castro se unen para crear un remix: así suena

Kris R, una de las figuras más destacadas de la nueva generación del género urbano colombiano, presentó oficialmente “Ganas Remix”, una nueva versión de su exitoso sencillo que ahora reúne a Ryan Castro, De La Rose y Cris MJ, en una colaboración que conecta a Colombia, Puerto Rico y Chile en una de las apuestas más ambiciosas de la música latina durante 2026.

El lanzamiento llega después del impresionante desempeño de la versión original de “Ganas”, tema que se convirtió en un fenómeno internacional tras acumular más de 100 millones de reproducciones, obtener certificación Oro en Estados Unidos y Platino en Colombia, además de alcanzar el primer lugar en Spotify Colombia y posicionarse en listas de popularidad de 13 países.

Un remix que potencia el éxito de “Ganas”

Estrenada en enero de este año, la canción original mostró una faceta más emocional de Kris R, alejándose parcialmente de los sonidos más agresivos del trap para abordar temas como el amor, el desamor y la nostalgia.

Con versos como “Yo contigo quería todo, tú me usaste de paño” y “En otra vida me vas a tener que amar”, el artista logró conectar con millones de oyentes gracias a una propuesta cargada de vulnerabilidad y sinceridad.



Ahora, con la llegada de “Ganas Remix”, la canción adquiere una nueva dimensión al incorporar diferentes estilos y perspectivas. La puertorriqueña De La Rose aporta una energía femenina marcada por la sensualidad y la fuerza interpretativa; mientras que Ryan Castro imprime el sello característico de Medellín y su reconocido flow urbano. Por su parte, el chileno Cris MJ suma la melodía y el alcance internacional que lo han consolidado como una de las voces más influyentes de la escena urbana actual.

El resultado es una combinación de sonidos que mantiene la esencia sentimental de la canción, pero con una propuesta más amplia y orientada a conquistar nuevas audiencias en América Latina y otros mercados internacionales.