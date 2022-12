La audición de Ángel, quien pasó 4 años creyendo que su papá era Vicente Fernández

Dayanna Ángel tiene 16 años y por más de cuatro años de su vida pensó que su padre era el cantante mexicano Vicente Fernández.

La joven saltó al escenario cantando ‘Me gustas mucho’ de Rocío Dúrcal y aunque solo Gusi se volteó, el público la aplaudió por varios minutos por su talento.

Publicidad

La historia de que creyó que su papá era Vicente Fernández fue narrada por su madre.

“Ella me preguntaba mucho sobre el papá. Entonces, yo le dije que Vicente era el papá como por quitármela de encima […] Ella se emocionó y empezó a llamar papá al señor de la foto, que era don Vicente, hasta que comenzó a investigar quién era él. Duró como cuatro años con la idea de que ese señor era su papá”, contó la mamá de Dayanna.

Por su parte, la menor explicó que aunque al principio se sintió desilusionada, eso fue lo que le hizo cogerle tanto amor a las rancheras.

Publicidad



“El amor por la música ranchera empezó con una mentira de mi mamá. No tuve la fortuna de conocer a mi papá, pero un día le pregunté a ella por mi papá y me señaló a Vicente Fernández, era una ilusión muy grande para mí pensar que alguien me hiciera sentir su hija… que él era mi papá. Me enamoré de las canciones de Vicente Fernández porque creía que mi papá era ese gran artista, aunque ya después me enteré de que no era mi papá, pero, realmente, fue esa ilusión la que me llevó a la música”, explicó la chica.

La joven muestra un éxito musical desde el inicio, pues ya conoce a Fernández y se presentó en uno de sus conciertos de despedida en Colombia.