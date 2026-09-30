Luísa Sonza pone sus ojos en Colombia tras colaborar con Ryan Castro

La cantante brasileña Luísa Sonza atraviesa una nueva etapa de expansión internacional y tiene a Colombia como uno de los mercados en los que busca fortalecer su presencia. Su reciente colaboración con Ryan Castro en la canción Qué Locura se convirtió en un punto de encuentro entre la música brasileña y la escena urbana colombiana.

La conexión comenzó cuando Sonza escuchó la canción y pensó en la posibilidad de sumar a un artista de otro país que hablara español. A través de sus contactos en Colombia llegó hasta Ryan Castro, una recomendación que despertó rápidamente su interés.

“Inmediatamente estaba como enamorada de su trabajo, de su arte. Yo creo que es muy increíble lo que él hace”, contó la artista al recordar cómo conoció la música del colombiano.

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El trabajo entre ambos se desarrolló de manera virtual y, aunque todavía no se han conocido personalmente, Sonza asegura que encontró una química artística que podría continuar en el futuro.

“Es un artista increíble y creo que tenemos mucha química y podemos hacer muchas cosas juntos”, afirmó.



Luisa Sonza // Foto: AFP

Luísa Sonza quiere hacer música en Colombia

Más allá de Qué Locura, la cantante brasileña ve en Colombia una oportunidad para continuar estrechando los vínculos entre los artistas de ambos países. Sonza destacó la fuerza de la cultura colombiana y aseguró que tiene un cariño especial por el país, en parte por las amistades que ha construido allí.

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“Todo lo que yo pueda en mi carrera para recordar y seguir haciendo esta conexión, voy a hacer, porque juntos somos más fuertes”, señaló.

La artista también manifestó su deseo de compartir escenario con Ryan Castro. Aunque todavía no existe una fecha confirmada, imagina un concierto conjunto en Colombia y Brasil. Incluso espera que el colombiano pueda viajar a Brasil durante el Carnaval.

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Una apuesta por Latinoamérica

El interés de Sonza por Colombia hace parte de una estrategia más amplia para acercarse al público latino. La brasileña aseguró que quiere cantar en español, conocer otras culturas y “hacer música en Colombia”.

Su expansión internacional también contempla posibles colaboraciones con artistas como Karol G, Becky G, Lola Índigo y Nicki Nicole, nombres que la cantante mencionó al hablar de sus futuros objetivos.

Mientras prepara un proyecto en vivo de Brutal Paraíso y nuevas colaboraciones, Sonza también trabaja en la gira con la que celebrará sus 10 años de carrera en 2027. La posibilidad de incluir a Colombia todavía está por definirse, pero la artista dejó abierta la puerta.

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“Yo quiero hacer muchas cosas afuera, hacer música en Colombia”, afirmó Sonza, dejando claro que su vínculo con el país podría ir mucho más allá de una colaboración con Ryan Castro.