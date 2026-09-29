'Medusa' regresa con más secretos, venganzas y personajes al límite en su segunda temporada

La serie colombiana Medusa regresa con una segunda temporada en la que los secretos familiares, las ambiciones y las cuentas pendientes vuelven a poner a sus protagonistas en situaciones límite. Tras el impacto de la primera entrega, la producción retoma la historia de la familia Hidalgo con nuevos conflictos y alianzas que prometen mantener al público atento a cada movimiento de sus personajes.

Durante una conversación con Blu Radio, Sebastián Martínez, Karen Martínez, Juan Pablo Urrego y Carlos Torres, parte del elenco de Medusa, hablaron sobre lo que los espectadores encontrarán en esta nueva etapa de la serie y reveló algunos detalles sobre la evolución de personajes como Esteban,Fabián y Cristian.

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Sebastián Martínez destacó que el atractivo de Medusa está relacionado con la manera en que la producción presenta una historia colombiana desde una perspectiva regional y con una identidad visual particular.

“Medusa es un proyecto muy especial para Colombia porque tiene muchos ingredientes muy particulares y especiales que creo que fue lo que la hizo increíble, que trascendiera y que fuera tan vista (..) Es una serie muy colombiana, pero colombiana mostrándola desde otra región, un acento, un paisaje diferente”, dijo.



Sebastián Martínez interpretando a Esteban en Medusa // Foto: Netflix

Esteban regresa entre el amor, la ambición y la necesidad de ser reconocido

Uno de los personajes que tendrá un papel determinante en esta nueva temporada es Esteban, quien regresa con diferentes motivaciones después de su vínculo con la familia Hidalgo.

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Su historia estará marcada por una combinación de ambición, necesidad de reconocimiento y sentimientos que todavía permanecen por Bárbara, su antigua pareja. El personaje buscará demostrar que puede ocupar un lugar de poder y ser tratado como un igual dentro del entorno que durante tanto tiempo lo hizo sentirse inferior.

“Hay una mezcla de querer mostrar quién es, de sobresalir y de que por fin lo traten como un igual a ellos. Él sigue muy enamorado de Bárbara, y ese es un motor muy poderoso de él", añadió.

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La llegada de Karen, interpretando a Adela, será fundamental en ese proceso. El personaje mantiene un asunto pendiente con Esteban y decide participar en su regreso, construyendo una dupla que tendrá consecuencias dentro de la historia.

“Él regresa gracias a la ayuda de mi personaje. Él me llama porque teníamos un pendiente de hace muchos años y yo decidí que quiere regresar para vengarme también”, dijo Karen Martínez.

La relación entre ambos permitirá explorar una nueva faceta de la trama y sumar un componente de venganza a los conflictos que rodean a la familia Hidalgo.

Sebastián Martínez interpretando a Esteban en Medusa // Foto: Netflix

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En Medusa, nadie está completamente a salvo

El misterio también será uno de los ingredientes centrales de esta segunda temporada. Fabián, otro de los personajes de la producción, continuará moviéndose entre diferentes intereses y relaciones, dejando abierta la pregunta sobre cuáles son realmente sus intenciones.

Juan Pablo Urrego, quien interpreta al personaje, advirtió que los espectadores deben mantener la atención sobre prácticamente todos los protagonistas. “Mi personaje Fabián también tiene ahí su guardado”.

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El actor explicó que Fabián trabaja en función de sus propios intereses y mantiene vínculos con otros personajes, mientras utiliza diferentes espacios como fachada.

La frase resume uno de los elementos centrales de Medusa: la dificultad para identificar quién dice la verdad y quién está actuando en beneficio de sus propios intereses. En esta nueva entrega, los conflictos no estarán concentrados en un solo personaje, sino que se extenderán entre diferentes integrantes del universo de la serie.

Foto: Netflix

Cristian, el personaje que intenta mantenerse al margen

En medio de las intrigas de la familia Hidalgo aparece Cristian, presentado por sus compañeros de elenco como uno de los personajes más nobles de la historia.

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Su objetivo está lejos de las luchas de poder que rodean a su familia. Cristian quiere concentrarse en la empresa y demostrar que puede dirigirla correctamente, pero su apellido y las decisiones de los demás terminan arrastrándolo hacia situaciones que no ha buscado.

El problema es que Cristian está rodeado de personajes con ambiciones mucho más agresivas. De acuerdo con el actor que lo interpreta, esa diferencia será nuevamente determinante durante la segunda temporada.

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“Al estar rodeado de estos personajes tan peculiares, como que no ha podido llevar a cabo sus sueños y vivir su vida tranquila”.

La polémica por el costeñol también dejó aprendizajes

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista fue la controversia que generó en la primera temporada la manera en que algunos personajes utilizaban el llamado “costeñol”, particularmente por tratarse de una producción que representa al Caribe colombiano.

El debate generó conversación entre los espectadores y llevó a los actores a reflexionar sobre la responsabilidad de representar correctamente las expresiones y particularidades lingüísticas de una región. Uno de los protagonistas reconoció que la experiencia también le permitió conocer mejor algunos aspectos de la cultura costeña.

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Para esta segunda temporada, el propósito, según explicó, fue continuar trabajando en la interpretación y tratar de mejorar los elementos relacionados con el lenguaje y la representación regional.

El propio elenco tomó el asunto con humor durante la conversación, haciendo referencia a palabras y expresiones propias de la Costa Caribe. Sin embargo, detrás de las bromas también quedó claro que la construcción de los personajes exige atención a la manera en que hablan y se relacionan con su entorno.

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Una segunda temporada con nuevos conflictos

Con el regreso de Medusa, la familia Hidalgo vuelve a estar en el centro de una historia marcada por secretos, relaciones complejas y ambiciones personales. Esteban llega con la intención de demostrar su valor y recuperar un vínculo sentimental; Adela se convierte en una aliada determinante; Fabián conserva una faceta misteriosa, mientras Cristian intenta proteger su proyecto profesional de los problemas provocados por su propia familia.

La segunda temporada, de esta manera, amplía el universo planteado en la primera entrega y profundiza en las motivaciones de personajes que no necesariamente son lo que aparentan.

Como explicó uno de los integrantes del elenco, el atractivo de la producción está precisamente en que la sospecha puede recaer sobre cualquiera.