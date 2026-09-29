Cartagena, territorio de acción y suspenso en la nueva serie 'Manada'

Cartagena se convierte en uno de los escenarios principales de MANADA, una nueva serie de acción y suspenso dirigida por el reconocido actor y director colombiano Marlon Moreno. La producción, liderada ejecutivamente por Natalia Lara desde Design Films, propone una historia ambientada en el año 2000, marcada por las operaciones especiales, el crimen organizado, el poder y los límites entre el deber y la supervivencia.

La serie sigue a un grupo élite de operaciones especiales que recibe una misión que pondrá a prueba su preparación, sus lealtades y su capacidad para sobrevivir en medio de una operación de alto riesgo. Cartagena y Barcelona hacen parte del universo narrativo de esta producción, que busca combinar acción, tensión y una historia con proyección internacional, que llegará a Cine Colombia.

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“Lo que comienza como una operación de rescate se convierte en la primera batalla de una guerra que nadie esperaba”, plantea la producción como punto de partida de una trama en la que los secretos y los intereses de poder tendrán un papel central.

Foto: suministrada

Natalia Lara lidera la producción ejecutiva

Al frente de la producción ejecutiva de MANADA está Natalia Lara, actriz, productora audiovisual y empresaria, quien desde Design Films encabeza esta nueva apuesta para cine, televisión y plataformas.



Lara cuenta con una trayectoria vinculada al desarrollo y producción de contenidos audiovisuales. Como fundadora de MovieBox Producciones, participó en diferentes proyectos para cine y televisión. Ahora, a través de Design Films, proyecta una nueva etapa enfocada en el desarrollo de producciones con identidad, calidad y alcance internacional.

Foto suministrada

Design Films y la apuesta internacional

La producción también cuenta con la participación de Jesús David Álvarez, junto con Lara, en el equipo de Design Films. Ambos reúnen experiencia en proyectos audiovisuales desarrollados para cine, televisión y plataformas.

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La compañía ha participado en producciones realizadas en territorios de África, Europa, Asia y América, y algunos de sus contenidos han llegado a plataformas como Amazon Prime Video, Tubi, The Roku Channel, Fawesome, Hoopla, Gan Jing World y FreeCast.