¡Pillada! Paulina Vega fue captada en una foto besando al que sería su nuevo novio

Recientemente se conoció a través de redes sociales una fotografía que llamó la atención de los seguidores de la exreina de belleza Paulina Vega, pues se le vio muy cariñosa con un hombre, al parecer, el que podría ser su nuevo novio.

La fotografía fue revelada por el programa 'Lo sé todo', quienes compartieron la imagen en la que se ve a Paulina de espaldas abrazando y, aparentemente, besando a un hombre quien sería su nueva pareja sentimental.

La imagen causó polémica en las redes sociales, pues la presentadora no acostumbra a publicar nada de su vida privada y hasta ahora no ha revelado detalles de su nuevo amor, pues tampoco no se conoce la identidad del hombre.

Hasta el momento, la modelo no ha confirmado ni desmentido la imagen. A continuación mire la cariñosa foto de Paulina Vega: