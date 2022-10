¿Qué hacen los niños al escuchar una canción de Guns N’ Roses?

Fine Brothers Enterteiment decidió realizar un experimento bastante particular, pues seleccionó un grupo de niños entre 6 y 13 años para que escuchen distintas canciones de Guns N’ Roses y de paso, ver cuáles son sus comentarios y reacciones.

Publicidad

Desde luego cada uno de los niños se comportó diferente en el momento que empezaron a escuchar las canciones de Axl Rose, Slash y el bajista Duff McKagan: unos lo hacían por primera vez, otras en cambio reconocieron los temas de rock gracias a los gustos musicales de sus padres.

Welcome to the Jungle, Mr.brownstone, Paradise City, My Michelle, Sweet Child o' Mine, Live and Let Die fueron algunas de las canciones que se usaron en el curioso ejercicio que se ha hecho viral en las redes sociales los últimos días.

Publicidad

La banda californiana Guns N’ Roses estuvo en Medellín en noviembre del año pasado dando un show que quedó para el recuerdo de los colombianos con más de 41 mil asistentes en el estadio Atanasio Girardot. Más detalles aquí.