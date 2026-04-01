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Blu Radio  / Entretenimiento  / Regresa 'Malcom, el de en medio' para liderar los estrenos de Disney Plus en abril 2026

Regresa 'Malcom, el de en medio' para liderar los estrenos de Disney Plus en abril 2026

Esta es una de las sitcom más famosas de toda la historia y regresa en una versión más moderna, al lado de otras producciones más que se suman.

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