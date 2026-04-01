Regresa 'Malcom, el de en medio' para liderar los estrenos de Disney Plus en abril 2026

'Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta' regresa en este 2026 tras su éxitos en los 90s como una de las series sitcom más famosas de toda la historia que, como es habitual en las plataformas de streaming, se suma a la lista de estrenos del mes de Disney Plus, que trae nueva series y películas como lo hacen también HBO Max, Netflix u otras más.

En Malcolm in the Middle: la vida sigue siendo injusta tras mantener durante más de una década a su familia alejada de él y de su hija, Malcolm se ve obligado a regresar a su órbita familiar cuando Hal y Lois exigen su presencia en su fiesta de 40º aniversario.

Lista de estrenos de Disney Plus abril 2026

Dear Killer Nannies: criado por sicarios – 18+ – Mié. 1 de abril – Todos los episodios – La historia del hijo de Pablo Escobar y su infancia entre lujos, sicarios y una realidad distorsionada.

Star Wars: Maul – Lord de las Sombras – Control parental – Lun. 6 de abril – 2 episodios por semana – Maul busca reconstruir su imperio criminal tras The Clone Wars.

Los Testamentos: De las hijas de Gilead – 18+ – Mié. 8 de abril – 3 episodios iniciales + semanal – Dos jóvenes desafían el sistema de Gilead.

Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta – 14+ – Vie. 10 de abril – Temporada completa – Malcolm regresa a su caótica familia tras años de distancia.

La corona perfecta – Control parental – Vie. 10 de abril – Episodios viernes y sábado – Romance y poder en una Corea con monarquía constitucional.

DOC – Temporada 2 – 14+ – Mié. 22 de abril – Episodios 1–11 – Amy enfrenta su pasado y reconstruye su vida.

