¿Se agarraron? Mensaje pone en duda relación entre Ana del Castillo y Beto Zabaleta

Hay incertidumbre en el ámbito vallenato por la relación por la relación entre la cantante Ana del Castillo y Beto Zabaleta.

Al parecer, la artista piensa que Zabaleta "no gusta de ella", así lo reveló en una publicación en su cuenta de Instagram.

Ana publicó un video cantando una de las canciones de Beto. Sin embargo, un mensaje al final de la grabación llamó la atención de muchos.

"No tengo que ver si el maestro Beto Zabaleta no guste de mí, a mí me gustan sus canciones" escribió la artista.

Horas después, inexplicablemente, Ana subió una historia en Instagram con un pantallazo en el que se veía que Beto la había bloqueado de su cuenta de Instagram.

Fello Zabaleta, uno de los hijos de Beto, defendió a su padre y le contestó a Ana de Castillo.

Al parecer, el comentario de Ana habría sido porque en medio de una presentación, Beto Zabaleta, para presentar a otra cantante de vallenato femenino, dijo que era mejor que Del Castillo.

Vea el segundo video de la siguiente publicación:

