Spider-Man: Brand New Day ya tiene fecha para llegar al streaming: ¿dónde se podrá ver?

Después de su paso por las salas de cine, 'Spider-Man: Brand New Day' se prepara para llegar a los hogares de los seguidores del superhéroe arácnido. La película, protagonizada por Tom Holland, ya tiene fecha de estreno en plataformas de streaming, por lo que podrá verse sin necesidad de alquilarla o comprarla en formato digital.

La producción llegó a las salas de cine colombianas el 30 de julio de 2026 y también está disponible en tiendas digitales. Su lanzamiento en plataformas de suscripción permitirá acceder a la historia sin pagar un valor adicional por cada reproducción, más allá de la mensualidad del servicio.

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¿Cuándo llega 'Spider-Man: Brand New Day' a HBO Max en Colombia?

La película estará disponible en HBO Max desde el 27 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información divulgada para Latinoamérica. Ese día se incorporará al catálogo de la plataforma en la región.



Antes de este estreno, la cinta inició su distribución digital el 6 de octubre, con opciones de alquiler y compra en servicios como Prime Video, Apple TV y Sony Pictures Core. También se anunció el lanzamiento de las ediciones físicas en Blu-ray y 4K UHD para el 15 de diciembre de 2026.

En Estados Unidos, los acuerdos de distribución establecen su llegada a Netflix durante diciembre. Por esta razón, la plataforma de estreno depende de la región y de los contratos de distribución vigentes.

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HBO Max // Foto: suministrada

¿De qué trata 'Spider-Man: Brand New Day'?

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La historia transcurre cuatro años después de los acontecimientos de la entrega anterior. Peter Parker ya no forma parte de la vida de quienes lo conocían, mientras Spider-Man continúa protegiendo las calles de Nueva York.

Una serie de crímenes lleva al superhéroe a investigar una trama que lo enfrenta a situaciones relacionadas con su pasado. Para afrontar lo que viene, deberá prepararse física y mentalmente.

El reparto está encabezado por Tom Holland, quien interpreta a Peter Parker, junto a Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned Leeds. También participan Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman.

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La dirección estuvo a cargo de Destin Daniel Cretton, quien también dirigió 'Shang-Chi'.