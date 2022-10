Taylor Swift sorprendió con serenata a pareja gay en su fiesta de compromiso

La cantante Taylor Swift sorprendió a dos fans en una fiesta, al ingresar en el recinto donde se celebraba el compromiso entre Alex Goldschmith y su novio.

Le puede interesar: La cantante Taylor Swift usó software para detectar acosadores en concierto

Publicidad

Swift entró cantando “King of my heart” que es la canción que el novio Alex Goldschmith le dedicó a su novio cuando le propuso matrimonio.



"Alex me envió un correo electrónico y me dijo que iba a hacer esto y que había una canción que era muy especial para ellos llamada 'King of My Heart'", dijo Swift.

Publicidad

Goldschmith escribió en Instagram “Decidí proponerle a Ross matrimonio mientras escuchábamos esta canción en mi auto. No puedo agradecerle lo suficiente a Taylor por querer hacer este día muy especial. #RossyAlexparasiempre”.