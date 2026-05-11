The Mills celebra 20 años con doble show en Bogotá y una experiencia inédita para sus fans

The Mills prepara una celebración histórica para conmemorar sus dos décadas de trayectoria musical. La agrupación colombiana confirmó una doble apuesta artística en Bogotá que incluirá un concierto íntimo en el Teatro Cafam y un espectáculo de gran formato en el Movistar Arena, dos escenarios que marcarán un momento clave en la historia de la banda.

El grupo anunció que su esperado show en el Movistar Arena se realizará el próximo 8 de julio de 2026, fecha en la que presentarán un formato completamente nuevo dentro de su carrera, pensado especialmente para celebrar sus 20 años de música junto a sus seguidores.

La propuesta promete convertirse en uno de los conciertos más importantes del rock colombiano este año, gracias a una producción inédita y una experiencia diseñada para recorrer distintas etapas de la trayectoria de la agrupación.

The Mills Foto: Instagram @themills

Un show sin precedentes en el Movistar Arena

The Mills aseguró que el concierto del Movistar Arena será una puesta en escena nunca antes presentada por la banda. El espectáculo reunirá nuevas canciones, versiones especiales y algunos de los temas más representativos de su repertorio.



La agrupación busca ofrecer una experiencia inmersiva que conecte emocionalmente con el público y que refleje la evolución musical que han tenido durante dos décadas de carrera.

La fecha representa además un reto importante para la banda, que continúa consolidándose como uno de los nombres más sólidos del rock alternativo colombiano.

Bako, vocalista de la banda de rock The Mills Instagram: @bako

Teatro Cafam: una experiencia acústica y exclusiva

Antes de llegar al Movistar Arena, The Mills presentará su nuevo álbum el próximo 6 de junio en el Teatro Cafam, en un formato acústico e íntimo centrado principalmente en instrumentos de cuerda.

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El concierto permitirá descubrir una faceta más cercana y emocional de la agrupación, alejándose por un momento de los grandes montajes y apostando por una conexión más orgánica con sus seguidores.

La banda confirmó que este evento tendrá un acceso especial: aunque contará con boletería de bajo costo, únicamente podrán asistir quienes ya tengan entrada para el concierto del Movistar Arena.

La iniciativa busca premiar la fidelidad de sus fanáticos y convertir el concierto acústico en una experiencia exclusiva dentro de la celebración de aniversario.