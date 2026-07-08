"The Pitt" y "Hacks" lideran las nominaciones a los premios Emmy 2026

El drama médico "The Pitt" y la comedia "Hacks" encabezaron el miércoles las nominaciones a los premios Emmy, equivalentes a los Óscar de la televisión estadounidense.

"The Pitt" acumuló 25 nominaciones, incluida una para mejor drama, mientras que la quinta y última temporada de "Hacks" obtuvo 24, una de ellas a la mejor comedia.

En la categoría de miniseries, "Bronca" dominó con 16 nominaciones.

Una suerte de cruce entre "ER: Sala de emergencias" y "24", "The Pitt" ya había sido coronada como mejor serie dramática el año pasado, gracias a su ritmo incansable, el del día a día de la vida de médicos de urgencias de un hospital en Pittsburgh, Pennsylvania.



En su segunda temporada, autoridades de inmigración llevan al hospital a una mujer herida. La serie alude a las amenazas que enfrentan las investigaciones médicas por los recortes de presupuesto por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Noah Wyle compite de nuevo como el favorito a mejor actor.

Pero la hegemonía de "The Pitt" podría ser desafiada por "Pluribus", que obtuvo 18 nominaciones el miércoles.

Noah Wyle Foto: AFP

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Creada por Vince Gilligan, detrás de "Breaking Bad", la serie de Apple TV sigue a una novelista misántropa que es inmune a un virus que ha dejado a la humanidad completamente dichosa y satisfecha.

Ya galardonada con un Globo de Oro en enero, su actriz principal, Rhea Seehorn, suena como firme candidata al Emmy a la mejor actriz.

En el campo de la comedia, la competición se divide entre una vieja favorita y una recién llegada.

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"Hacks", la historia de una comediante que intenta revivir su carrera con ayuda de su asistente millenial, lidera con 24 nominaciones.

Pero la nueva serie de horror y comedia de Apple Tv, "La maldición de Widow's Bay", ha causado conmoción con 19 nominaciones.