¿Va al Festival Cordillera? Estas son algunas actividades más allá de la música

La espera terminó, este 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo el Festival Cordillera 2026 en Bogotá. El evento que reúne a miles de personas en el Parque Simón Bolívar para disfrutar de diversos artistas en cuatro escenarios que se encuentran distribuidos en el parque.

Aunque el centro de atención del festival siempre será la música, más con una parrilla de invitados como Andrés Cepeda, Ricky Martín, Caifanes, Beéle, Grupo Niche, Sean Paul, Kany García, Panteón Rococó, Cultura Profética, entre otros; el parque también ofrece un sinfín de actividades para que todos los asistentes le saquen el máximo provecho a su estadía.

“Los 54.000 asistentes residentes en Bogotá tendrán un gasto promedio estimado de $ 478.000 por persona y generarán $ 34.137 millones, equivalentes al 42 % restante del impacto económico proyectado. En conjunto, el consumo de los asistentes proyecta un impacto económico total de $ 81.601 millones, con efectos sobre sectores como el comercio, la gastronomía y el hotelería”, revelaron desde el Distrito.

Festival Cordillera 2026 // Foto: Páramo Presenta

¿Qué artistas se presentarán en el Festival Cordillera 2026?

Día 1 – Sábado 12 de septiembre



Andrés Calamaro

Beéle

Sean Paul

Grupo Niche

Cultura Profética

Fobia

Dread Mar I

Miguel Mateos

Ed Maverick

Virus

Poligamia

Ke Personajes

Lido Pimienta

Kapanga

Emmanuel Horvilleur

Meme del Real

Nelda Piña y sus Tambores

Paula Pera y El Fin de los Tiempos

Kei Linch

The Latin Brothers

Día 2 – Domingo 13 de septiembre



Ricky Martin

Caifanes

Andrés Cepeda

Kany García

Panteón Rococó

Bonka

Mago de Oz

Tan Biónica

Draco Rosa

Vicente García

Diamante Eléctrico

Jarabe de Palo (feat. Pedro Capó, homenaje a Pau Donés)

Los Amigos Invisibles

Doctor Krápula

Dante Spinetta

Los de Adentro

Los Estrambóticos

Árbol de Ojos

Flor de Lava

Briela Ojeda

Ricky Martin, Andrés Cepeda y Sean Paul // Foto: AFP

El Festival Cordillera sin música, ¿qué hay para hacer?

Aunque durante los días y todo el tiempo la música será la protagonista, tanto los asistentes de general como en VIP podrán hacer otro tipo de actividades para disfrutar al máximo este evento hasta el final.

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Durante el Festival Cordillera 2026, las marcas tendrán diferentes espacios y actividades para complementar la experiencia de los asistentes durante las dos jornadas en el Parque Simón Bolívar. Además de los conciertos, habrá dinámicas, juegos, sorteos y experiencias que permitirán a los asistentes pasar el tiempo entre presentaciones e, incluso, acceder a beneficios dentro del festival. Entre los espacios que estarán disponibles se encuentran el Club Macondo, de Club Colombia; Coke Studio; el espacio de Koaj y diferentes activaciones distribuidas en las zonas del evento.

Uno de los puntos destacados será Club Macondo, que tendrá una programación propia de artistas y música en vivo. Su agenda incluye presentaciones como el sexteto de Andrés Cepeda, además de Los Rulos Vinyl Club, Nena Magdalena, Pablo Watusi y otros invitados durante la jornada. Coke Studio, por su parte, llevará una experiencia alrededor de la música latinoamericana y la cultura popular caleña junto con Delirio, con un espectáculo que combina salsa, circo y orquesta, además de actividades como clases de baile y sesiones de maquillaje. A estos espacios se suma Koaj, que tendrá presencia con prendas oficiales relacionadas con el festival, mientras que la zona del mercadito latino también hará parte del recorrido de los asistentes.

En la zona VIP también habrá una experiencia de Buchanan’s, con DJ, barras de cócteles, paletas del cóctel oficial Buchanan’s Pineapple, zonas instagrameables y diferentes sorteos. A esto se suma una zona gastronómica con diversas marcas y opciones de comida a precios accesibles para los asistentes.

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La experiencia durante Cordillera estará acompañada de degustaciones, música con DJs, activaciones y espacios destinados a compartir. Uno de los conceptos centrales será el de la “familia elegida”: aquellas personas con las que se construyen vínculos más allá de los lazos de sangre y con quienes se comparten momentos especiales.