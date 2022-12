Centro Democrático, en contra del presupuesto general para 2015

En el debate que tuvo lugar en las comisiones económicas del Congreso, el Centro Democrático votó negativo a las propuestas del Gobierno hechas dentro del proyecto de presupuesto, según las cuales se reducen gastos de funcionamiento y se aumenta la inversión. (Lea también: Definido Presupuesto General para 2015: será de 216,2 billones de pesos )

Publicidad

"Porque la tal austeridad de la que habla el ministro no es real. No hay una reducción de gastos de nómina, lo que hay es una reducción mínima de los gastos de servicios personales que son básicamente los temorales, y la reducción está en el sistema general de participaciones que era un colchón que tenía el ministerio. Entonces no veo una real reducción de los gastos generales”, dijo la senadora María del Rosario Guerra.

Publicidad

Para el senador Iván Duque las cifras no cuadran, y advierte que cumplir las promesas de campaña será costoso para el país.

Publicidad

"El hueco (de 12,5 billones de pesos) va a ser todavía mayor a la luz de las promesas de campaña, y a la luz de las cosas que han venido presentando en esta plenaria los distintos ministerios", aseguró.

Publicidad

Al proyecto de ley de presupuesto todavía le hace falta pasar por los debates en las plenarias, tanto de cámara como de senado.