Para continuar proceso de paz se requiere templanza: Santos

la templanza, para darle continuidad a los diálogos de paz en medio de la escalada terrorista de las Farc.

“(…) esto no puede continuar, por eso le he pedido al milagroso que me diera templanza para continuar este proceso. Se requiere mucha templanza frente a esos actos irracionales y he venido hoy a Palmira a decirles a ustedes muchas gracias, muchas gracias porque su apoyo es lo que me da templanza”, dijo el mandatario.

El Jefe de Estado condenó una vez más los atentados a la infraestructura eléctrica y petrolera durante las últimas semanas.

"Estos ataques irracionales sin ningún sentido que afectan a la población civil, como por ejemplo a toda la población de Buenaventura o, hace un par de días, atacar un acueducto que dejó sin agua a dos municipios del Meta, o esos ataques que destruyen nuestro medio ambiente", dijo Santos.