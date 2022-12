Tras perder mi ojo me siento bendecida por Dios: Adriana Eslava, presentadora

el concejal Jaio Cardozo cuestionara que no hay discapacitados presentando en televisión.

“Para quien afirma que nunca ha visto una persona discapacitada presentar televisión, le cuento que durante muchos años presenté. Y a causa de un atentado perdí mi ojo derecho y uso un parche”, expresó Eslava.

Además, la comunicadora manifestó y recordó que hay varios periodistas en América Latina con parches y discapacidades físicas que se destacan por su talento en los medios de comunicación.

“La discapacidad que no debe ser permitida en los medios de comunicación es la mental, de resto, simplemente, nos estamos convirtiendo en ejemplos de superación”, dijo.

“Yo me siento bendecida con lo que me sucedió, porque pude cogerme de la mano de Dios, ante todo, y encontrar toda la fortaleza que él me había dado y que estaba en mi corazón (…) he tenido un recorrido maravilloso de vida”, puntualizó.