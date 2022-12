Yo no sé si puedo ser candidato por un partido político: Angelino Garzón

por aval para aspirar a la alcaldía de Cali o Bogotá, salió improcedente.

“Ahora el fallo, palabras más palabras menos, me dice que yo no tengo por qué aceptar el concepto del Consejo Nacional Electoral. Entonces resulta que después de este fallo de tutela yo no sé si puedo ser candidato por un partido político, incluyendo el partido de La U, o por firmas”.

“No me puedo poner a meter a la gente en una incertidumbre jurídica, no lo voy a hacer”, agregó.

El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela interpuesta por Garzón, sepultando así sus aspiraciones para llegar a la alcaldía de Cali o Bogotá por medio de la recolección de firmas.

El Tribunal sentenció que no hubo violación de sus derechos a la igualdad y al debido proceso por parte del Consejo Nacional Electoral, ya que este no es el organismo encargado para la inscripción de candidatos y es solo competencia de la Registraduría Nacional, ante la cual tampoco hizo ninguna inscripción.

El Tribunal en su sala laboral y con ponencia de la magistrada María Dorian Álvarez no se quiso pronunciar sobre la doble militancia en la que podría incurrir el exfuncionario al aspirar a sus pretensiones políticas con el aval de un partido distinto al de la U, con el que alcanzó su cargo a la vicepresidencia de la República, ya que eso tampoco es de su competencia.

Así las cosas, el Tribunal sentenció que no procede la acción de tutela ya que no hay vulneración de los derechos invocados. La decisión desvincula de esta acción a la Registraduría y al Partido de La U.