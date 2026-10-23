Caso Diana Ospina: condenan a dos hombres por secuestro y hurto a 28 años de prisión

La juez novena Penal Especializada de Bogotá condenó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo a más de 28 años de prisión por el secuestro y hurto de Diana Ospina, víctima de un paseo millonario ocurrido en la capital del país. La sentencia se conoció este viernes 23 de octubre, poco más de ocho meses después de los hechos.

De acuerdo con la información del caso, Ospina fue secuestrada durante la madrugada del 22 de febrero de 2026, cuando salió de una discoteca en el sector de Chapinero y tomó un taxi para regresar a su residencia. Durante el recorrido fue retenida y sufrió agresiones físicas y psicológicas, además de hurto de su dinero.

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Los dos procesados aceptaron su responsabilidad en los delitos relacionados con el caso. Según la información entregada por la defensa de la víctima, la condena corresponde a 28 años y seis meses de prisión por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Además de una multa de 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Tras conocerse la decisión judicial, el abogado Felipe Peláez, representante de Diana Ospina, destacó el tiempo transcurrido entre los hechos y la condena. Según indicó, el resultado fue posible por el trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la representación de la víctima desde el inicio del proceso.



El abogado también rechazó que la vida de los ciudadanos, especialmente la de las mujeres, sea utilizada para obtener dinero mediante este tipo de delitos. En su pronunciamiento, insistió en que las investigaciones deben continuar para establecer si otras personas participaron en el secuestro y hurto.

Por esta razón, la defensa pidió a la Fiscalía no detener las indagaciones y avanzar hasta identificar a todos los posibles responsables. Peláez aseguró que continuará acompañando a Diana Ospina y a su familia en la búsqueda de justicia.