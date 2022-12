¿El sistema carcelario en Colombia debe privatizarse? Expertos debaten

A propósito de los escándalos que se han revelado en torno al sistema carcelario en el país como lo fue la fuga de la excongresista Aida Merlano y los distintos problemas de hacinamiento, en Mañanas BLU se analizó si las cárceles en Colombia deberían privatizarse.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Algunas de las cárceles que presentan graves problemas de hacinamiento y tienen un mal estado en el país son la de San Diego (mujeres) y la de Ternera en Cartagena.

Por este motivo, el personero distrital de Cartagena, William Matson y quien ha denunciado este tipo de problemáticas, dio su opinión sobre la posibilidad de privatizar las cárceles.

Lea también: Hacinamiento y falta de controles: graves denuncias en cárceles colombianas

"Es una posible solución, pero no me gusta que se privaticen las cárceles aunque puede ser que existan privadas y del Estado. Quienes tengan la facilidad para pagar la mensualidad en una cárcel que lo puedan hacer en otras condiciones y quienes no tengan esa capacidad que asuman su reclusion en las cárceles del Estado", afirmó Matson.

Publicidad

Por su parte, Jorge Armando Otálora, exdefensor del Pueblo, indicó que el problema en las cárceles en un problema estructural.

"Este es un tema estructural que tiene que ir de la mano de otras medidas, lamentablemente no ha habido una política de estado seria frente al tema carcelario.

En los últimos seis años hemos vivido la peor crisis carcelaria en el país, ya nos acostumbramos a tener un hacinamiento entre el 52 y 57% en el país", manifestó Otálora a BLU Radio.

Lea también: Nueva directriz en la URI de Barranquilla para evitar hacinamiento

Publicidad

Asimismo, Otálora reveló estadísticas que prenden las alarmas en el país respecto al sistema carcelario.

"Según estadísticas oficiales del Ministerio de Justicia, el Inpec tiene 15.795 funcionarios y requiere 32.466", afirmó el exdefensor del Pueblo en Mañanas BLU.

Juan Sebastián Hernández, investigador de la línea de sistema judicial de Dejusticia, habló sobre los problemas que resolvería una posible privatización de las cárceles.

"La privatización podría ser una solución para ampliar cupos y tener más centros de reclusión", indicó Hernández, quien también aseguró que el hacinamiento en el país se causa, en su gran mayoría, por las personas con detención preventiva.

Publicidad

Escuche el debate sobre la posibilidad de privatizar el sistema carcelario en Colombia:

Publicidad