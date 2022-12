Fiscal Martínez pide nuevamente a la Corte definir competencia para manejar bienes de Farc

A través de una carta al presidente de la Corte Constitucional, el fiscal

Néstor Humberto Martínez reiteró su llamado para que se resuelva la puja que hay frente a la competencia del manejo de bienes y activos que no fueron inventariados por las Farc antes de la dejación de armas.

Martínez dejó entrever que se mantiene el conflicto con la Jurisdicción Especial para la Paz sobre este tema.

Cabe resaltar que la JEP le dio a la Fiscalía 30 días hábiles para que este organismo informara detalladamente sobre los bienes de las Farc en proceso de extinción de dominio y aquellos referenciados por las Farc. Sin embargo, la Fiscalía había manifestado la imposibilidad de suministrar dicha información que permanece bajo su competencia solamente.

Sin embargo, Martínez señala en su carta que el informe No. 10 de la Fiscalía General de la Nación a la Jurisdicción Especial de Paz, titulado 'Fuentes y Mecanismos de Financiación de las Farc-EP', entregado a la Sala de Reconocimiento, no presenta una "relación y clasificación" de los activos no inventarios por la desmovilizada guerrilla, tal como se había solicitado.

“El Informe No. 10 hace una descripción detallada de las fuentes de financiación que utilizaron las FARC-EP para funcionar y acumular riquezas durante sus más de 60 arios de lucha armada, e incluye cifras globales de los réditos obtenidos por las actividades ilegales, así como de las inversiones que realizó el grupo armado para ocultar su dinero. Con relación a los bienes objeto de extinción de dominio, el informe se limita a dar un consolidado del número de bienes vinculados a estos procesos y los valores agregados de los mismos, sin identificarlos ni individualizarlos, como lo requirió la JEP en el trámite de medidas cautelares”, refiere la misiva.

