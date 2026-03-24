Fiscalía investiga denuncia de acoso contra periodistas de Caracol TV y reasigna caso Hollman Morris

La Fiscalía General de la Nación informó que abrió una iniciativa investigativa relacionada con las denuncias de presunto acoso sexual reveladas por Caracol Televisión, las cuales involucran a dos periodistas y presentadores. Según explicó la entidad en un comunicado, la decisión se tomó tras las denuncias que circularon en redes sociales y en distintos medios de comunicación durante los últimos días, relacionadas con presuntos casos de acoso sexual en ámbitos laborales.

La Fiscalía anunció que habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir información y denuncias relacionadas con estos hechos.

De acuerdo con el comunicado, el objetivo es dirigir y coordinar las investigaciones que correspondan con enfoque de género y así brindar garantías de protección a las víctimas, preservando sus derechos fundamentales y evitando su revictimización.

La entidad también informó que abrió una investigación frente a las denuncias contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual. Las autoridades indicaron que estas actuaciones buscan establecer si existen hechos que ameriten investigaciones penales, a partir de la información que ha sido difundida públicamente.



Cambio en proceso por injuria y calumnia contra Lina Castillo

Adicionalmente, la fiscal general dispuso modificar la asignación del proceso por injuria y calumnia, interpuesta por Hollman Morris, director de RTVC, que cursa contra Lina Marcela Castillo. El caso será asumido por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá aplicar lineamientos de abordaje para procesos relacionados con posibles denuncias públicas en contextos de violencias basadas en género.

Contra Lina Castillo, la Fiscalía Seccional de Bogotá había presentado escrito de acusación el 10 de marzo de 2023, dentro de una investigación por injuria y calumnia. Según la entidad, el pasado 18 de marzo un juzgado de conocimiento rechazó la solicitud de preclusión de la investigación presentada por la defensa, decisión que posteriormente fue apelada.



El caso se remonta al 28 de enero de 2019, cuando algunos medios difundieron una denuncia en la que Castillo hacía referencia a acciones violentas, acoso laboral y sexual perpetrados por Hollman Morris en contra de las mujeres de su equipo de trabajo. Morris aseguró que estas afirmaciones eran difamatorias y afectan su buen nombre.

Ante estos hechos, la Fiscalía asegura que la investigación solo se ocupó de la denuncia formulada por Morris Rincón en contra de Lina Marcela Castillo y que, en cambio, nunca abordó la denuncia relativa a actos de acoso laboral y sexual, por lo cual es necesario variar la asignación del proceso con el fin de asegurar que la respuesta institucional sea coherente con la aplicación del enfoque de género.