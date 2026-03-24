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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía investiga denuncia de acoso contra periodistas de Caracol TV y reasigna caso Hollman Morris

Fiscalía investiga denuncia de acoso contra periodistas de Caracol TV y reasigna caso Hollman Morris

La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una iniciativa investigativa tras las denuncias de presunto acoso sexual que se conocieron recientemente a partir de un comunicado y de las medidas adoptadas por Caracol Televisión.

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