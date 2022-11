Mejor me hubiera matado a mí: habla novia del joven asesinado por rapero bumangués

En diálogo con BLU Radio, la mujer relata que fue víctima de maltrato por parte del rapero y decidió dejarlo para iniciar una nueva relación con el joven que fue asesinado y cuyo crimen fue confesado a través de una canción de rap publicada en YouTube.

“Si él [Yersey Tami] quería matar a alguien me lo hubiera hecho a mí, no a él. O sea, él [Camilo Castellanos] no tenía la culpa de nada. Nosotros estábamos haciendo todo bien”, dijo la joven entre lágrimas.

La mujer calificó al confeso asesino como un hombre obsesionado y violento. Además, aseguró que tomó la decisión de terminar la relación con Yesey Tami tras sufrir maltratos y golpizas en repetidas oportunidades.

“Yo lo conocí a él [Yersey Tami], al año quedé embarazada, pero a raíz del tiempo ya me golpeaba, me reventó la cara, viví mucho maltrato con él, muchas cosas feas, todo el mundo me está juzgando me atacan por Facebook, por Instagram”, relató Angélica.

La mujer contó que el rapero intentó buscarla, pero ella lo rechazó porque ya estaba en la relación con Iván Camilo Castellanos, el joven asesinado. Según la joven, quería conformar una nueva familia con él. También reveló que Yersey es un hombre que toma bastante licor y, además, tenía otras relaciones sentimentales.

“Yo no lo quería, se lo repetía, le decía que ya no lo quiero, que quiero a alguien más, él no lo aceptó de que ya no quería volver con él (…) Nunca dijo que le iba a hacer daño a Camilo, donde lo hubiera hecho yo lo hubiera protegido, lo había cuidado más, como no iba a cuidar a Camilo, un hombre que me amaba, que al despertar me decía que era la mujer de su vida, que quería un futuro conmigo, que lucháramos juntos”, aseguró.

Producto de la relación con Yersey, Angélica tuvo una hija. Con Camilo Castellanos, en la nueva relación sentimental, ella quedó embarazada. El joven asesinado era comerciante de zapatos y hacía poco había logrado independizarse y montar un local.

“Nos arrebataron a un joven trabajador, que no se metía con nadie, luchaba por esta familia. Todos me echan la culpa a mí de la muerte de Camilo, ya no hallo ni qué hacer o qué pensar”, dice la mujer.

Angélica aseguró que nunca podrá perdonar a Yersey.

“Por qué él me tenía que hacer eso, salía con tantas mujeres y por qué en este momento sí se obsesionó y ahí sí decía que me amaba”, enfatiza.

Esta es el dramático relato que entregó Angélica Flórez en primicia a BLU Radio:



