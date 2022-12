‘Popeye’ pide que le den prisión domiciliaria por enfermedad

Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, cumple más de 17 meses presos en la cárcel La Tramacúa de Valledupar y está a puertas de ir a juicio por concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Ahora, su abogado defensor, Andrés Villegas, le dijo a Noticias Caracol que por su estado de salud le están pidiendo al juez del caso que permita seguir el proceso en casa por cárcel.

“Hospitalizado no, pero sí ha tenido que salir a atención por fuera porque el penal no tiene especialistas y todos los tratamientos o cualquier atención debe ser por fuera”, dijo Villegas, quien no reveló exactamente la enfermedad del hombre del cartel de Medellín.

El abogado asegura que es necesario que él pueda seguir con su reclusión en su domicilio y ahora será un juez el que determine si concede el beneficio a Velásquez Vásquez.

La defensa dijo a BLU Radio: "estamos pendientes de una audiencia para sustitución de medida por temas de salud. Hay un tema de salud delicado en él y en determinado momento se informará. Por ahora no estoy autorizado para decir qué tiene, pero sí es un tema grave de salud".

El jurista finalizó diciendo que "las cárceles colombianas, ninguna puede brindar una atención de salud especializada a ningún interno" y eso motiva el pedido de 'Popeye'.

