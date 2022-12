Por ahora, no hay indicios que relacionen asesinato con activismo: alcalde de Santa Marta

Luego del hallazgo de los cuerpos de Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve el pasado lunes cerca de Palomino, La Guajira, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, afirmó que no existen indicios de que el asesinato de la pareja tenga que ver con el activismo que adelantaba Jiménez en el departamento del Magdalena con la Fundación Natura.

Según el mandatario distrital, los cuerpos fueron hallados con un alto grado de descomposición, lo que hace pensar que fueron asesinado el mismo viernes.

Asimismo, Martínez afirmó que los cuerpos

se encontraron cerca de la troncal del Caribe y "no muy adentro".

"Se sabe que no fue muy adentro de la troncal donde encontraron los cuerpos", explicó el mandatario.

Sobre las hipótesis que existen sobre este caso, Martínez indicó que se debería a "estructuras criminales".

¿Qué dice la Fundación Natura?

Clara Solano, directora ejecutiva de la Fundación Natura, desmintió que existiese algún tipo de amenaza en contra de ellos o de Natalia.

"No teníamos ninguna amenaza: ni Natalia ni la fundación", explicó Solano, quien afirmó que la organización no trabaja cerca de Palomonio o del Parque Tayrona.

"Natalia no trabajaba en esa zona (Palomino), ella trabajaba con nosotros en otras zonas del Magdalena y Córdoba. El lugar del asesinato de Natalia no corresponde a su lugar de trabajo. No había amenazas de ningún tipo. Ella era ecóloga y fue contratada como gestora territorial", manifestó Solano en Mañanas BLU.

Finalmente, Solano afirmó que, con el trabajo en campo, las personas "se encuentran totalmente expuestas".

"Estamos totalmente expuestos a que, no solamente por nuestras actividades, coincidamos con delincuencia común o con rutas del narcotráfico", explicó Solano.

