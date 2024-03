Víctima de Dani Alves recurrirá la libertad bajo fianza: está "muy indignada"

La víctima de Dani Alvesestá "muy indignada, muy desesperada y muy frustrada" por la decisión de la Audiencia de Barcelona de dejar al futbolista en libertad con una fianza de un millón de euros, por lo que recurrirá esta resolución, que ha recibido "como un jarro de agua fría", según su abogada.

En declaraciones este miércoles a los periodistas, Ester García, la abogada de la víctima de la agresión sexual cometida por Alves, ha explicado que la joven le ha comentado que el "esfuerzo" que hicieron muchísimos profesionales que intervinieron en este caso, como los médicos, los Mossos o los responsables de atención a la víctima, "no sirve para nada", aunque se ha comprometido a "seguir luchando".

La Audiencia de Barcelona ha acordado dejar en libertad provisional al exjugador del Barça Dani Alves bajo fianza de un millón de euros, a la espera de que sea firme la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en una discoteca.

En un auto, que cuenta con el voto particular de un magistrado partidario de mantener al futbolista en prisión, la Audiencia permite a Alves salir de la cárcel si paga la fianza, con la obligación de entregar sus dos pasaportes -español y brasileño-, no salir de España y comparecer semanalmente ante el tribunal.

No obstante, según han informado a EFE fuentes jurídicas, el exjugador del FC Barcelona Dani Alves no podrá salir hoy de la prisión al no haber podido reunir de momento el millón de euros, una cantidad que está tratando de recaudar entre su entorno.

"Para ella ha sido un jarro de agua fría, sobre todo al no poderle dar yo una explicación en términos legales (sobre la resolución de la Audiencia), porque no le encuentro una explicación legal", ha apuntado la abogada.

Juicio contra Dani Alves Foto: AFP

García ha anunciado que presentará un recurso de súplica contra la resolución que deja a Alves en libertad bajo fianza, aunque ha declinado avanzar los argumentos que plasmará en el escrito de oposición al auto judicial.

La letrada ha afirmado que la decisión "se aparta del concepto de justicia material" y se acerca al de "justicia para ricos y justicia para personas de a pie", a la vez que ha vuelto a criticar la atenuante de reparación del daño reconocida en la condena después de que el futbolista consignara 150.000 euros para la víctima.

"Muy probablemente esto no le hubiera pasado a ninguna persona condenada con las mismas circunstancias si no tuviera una capacidad económica tan importante como la tiene", ha denunciado.

Sobre la cantidad consignada, ha afirmado que seguramente Alves pueda hacer frente a esta suma, y ha recordado que el riesgo de fuga sigue siendo el mismo, puesto que "nada ha cambiado a fecha de hoy".

Además, García ha insistido en que la decisión de dejar a Dani Alves en libertad bajo fianza hará que los recursos presentados contra la sentencia se dilaten mucho más que si hubiera seguido en la cárcel.