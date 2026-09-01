Nueva versión de ChatGPT: 1 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 1 de sept, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 1 de septiembre:
- ChatGPT lanzó su nueva versión para jóvenes. Funciona con ciertos ajustes en su IA para así interactuar con los menores de 18 años y así filtrar cierto contenido.
- Nathalia Mesa, la emprendedora social y consultora experta en Primera Infancia, Cofundadora y CEO de Morphy, explicó cómo se usa la tecnología para atacar la brecha de inglés desde la primera infancia.
- ¿Se le pierden mucho las cosas? Google lanza herramienta para ayudarle a las personas a recordar dónde dejaron sus objetos.