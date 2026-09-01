Nueva versión de ChatGPT: 1 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 1 de septiembre:



ChatGPT lanzó su nueva versión para jóvenes. Funciona con ciertos ajustes en su IA para así interactuar con los menores de 18 años y así filtrar cierto contenido.

para así interactuar con los menores de 18 años y así filtrar cierto contenido. Nathalia Mesa, la emprendedora social y consultora experta en Primera Infancia, Cofundadora y CEO de Morphy, explicó cómo se usa la tecnología para atacar la brecha de inglés desde la primera infancia.

explicó cómo se usa la tecnología para atacar la brecha de inglés desde la primera infancia. ¿Se le pierden mucho las cosas? Google lanza herramienta para ayudarle a las personas a recordar dónde dejaron sus objetos.