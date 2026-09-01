En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carro bomba
Desempleo
Lucas Murillo
Messi
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Nueva versión de ChatGPT: 1 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 1 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 1 de septiembre:

  • ChatGPT lanzó su nueva versión para jóvenes. Funciona con ciertos ajustes en su IA para así interactuar con los menores de 18 años y así filtrar cierto contenido.
  • Nathalia Mesa, la emprendedora social y consultora experta en Primera Infancia, Cofundadora y CEO de Morphy, explicó cómo se usa la tecnología para atacar la brecha de inglés desde la primera infancia.
  • ¿Se le pierden mucho las cosas? Google lanza herramienta para ayudarle a las personas a recordar dónde dejaron sus objetos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad