13 de octubre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 13 de oct, 2026
Estos fueron los temas tratados en La Nube:
- La aplicación de citas Bumble salió de la bolsa de valores tras perder usuarios en la App. Ahora subieron sus acciones tras acuerdo para ser comprada por US$1.300 millones.
- Sebastián Hernández, fundador de Jungle Labs, contó cómo es la primera línea colombiana de suplementos creada con IA e investigación médica acelerada.
- Mauricio Tovar, en el momento cripto, explicó el alcance del ataque a Ledger que obligó a Trezor a cambiar cómo vende sus billeteras.