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13 de octubre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 13 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube:

  • La aplicación de citas Bumble salió de la bolsa de valores tras perder usuarios en la App. Ahora subieron sus acciones tras acuerdo para ser comprada por US$1.300 millones.
  • Sebastián Hernández, fundador de Jungle Labs, contó cómo es la primera línea colombiana de suplementos creada con IA e investigación médica acelerada.
  • Mauricio Tovar, en el momento cripto, explicó el alcance del ataque a Ledger que obligó a Trezor a cambiar cómo vende sus billeteras.

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